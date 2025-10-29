https://1prime.ru/20251029/praktiki-864039618.html

ЦБ описал недобросовестные практики финансовых организаций

ЦБ описал недобросовестные практики финансовых организаций - 29.10.2025, ПРАЙМ

ЦБ описал недобросовестные практики финансовых организаций

Банк России сообщил, что направил финансовым организациям информационное письмо с описанием недобросовестных практик, которые им следует исключить: к таким... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T15:51+0300

2025-10-29T15:51+0300

2025-10-29T15:51+0300

банки

финансы

россия

рф

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_31659309dc252eed019249774e5a0b94.jpg

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России сообщил, что направил финансовым организациям информационное письмо с описанием недобросовестных практик, которые им следует исключить: к таким практикам относятся сравнение инвестпродукта и вклада с указанием преимуществ продукта, а не его рисков, и использование формулировок "одобрено Банком России". "Банк России выявил случаи, когда финансовые организации раскрывают клиентам не все сведения о продуктах и услугах, гарантируют доходность инвестиций или используют на своих сайтах графические приемы, чтобы сделать информацию о сопутствующих расходах менее заметной... Банк России направил участникам рынка информационное письмо с описанием недобросовестных практик, которые следует исключить из клиентского пути", - говорится в пресс-релизе регулятора. Отмечается, что зачастую при сравнении инвестиционного продукта с банковским вкладом организация указывает на его преимущества, но не сообщает о рисках. Некоторые участники рынка, чтобы повысить доверие клиентов, используют формулировку "одобрено Банком России", не соответствующую действительности. Такие нарушения регулятор обнаруживает как на сайтах организаций, так и при устном информировании потребителей. Банк России указывает в письме негативные практики при информировании финансовыми организациями потребителей. "Распространяемая, предоставляемая, раскрываемая информация о финансовых продуктах: доводится не в полном объеме; содержит неактуальные сведения; имеет сложную грамматическую структуру изложения (в том числе ведущую к возможности неоднозначного понимания или двойного толкования)", - уточняется в письме. Также к негативным практикам ЦБ РФ относит распространение кредитными и некредитными организациями информации, которая не имеет документального подтверждения; содержит противоречия между сведениями, представленными потребителям в устном и письменном виде; содержит маркетинговые и иные приемы, усложняющие клиентский путь, затрудняя поиск и ознакомление с информацией; содержит ложные заявления/утверждения о характеристиках финансовой организации. Также к таким практикам относятся случаи, когда информация о финансовом продукте, в том числе о наличии права расторгнуть договор в период охлаждения (при наличии такого права) и обо всех потребительских рисках, связанных с ним, не доводится до потребителя своевременно до заключения договора, отмечает регулятор в письме. Банк России в целях повышения защищенности потребителей финансовых продуктов, обеспечения единства подходов к их информированию рекомендует финансовым организациям при выстраивании своей системы информирования, в том числе при внедрении принципа "Прозрачность" в собственные кодексы, не допускать применения приведенных в настоящем письме практик. "В случае привлечения финансовыми организациями третьих лиц для взаимодействия с потребителями в отношении финансовых продуктов финансовых организаций Банк России также рекомендует не допускать применения указанными лицами приведенных в настоящем письме практик", - сообщается в письме.

https://1prime.ru/20251029/tsb-864035732.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, рф, банк россия