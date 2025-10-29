https://1prime.ru/20251029/prodazhi-864030582.html

В России выросли продажи подержанных электромобилей

В России выросли продажи подержанных электромобилей - 29.10.2025, ПРАЙМ

В России выросли продажи подержанных электромобилей

Продажи подержанных автомобилей с электрическим мотором в России за третий квартал года выросли на 52%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T06:22+0300

2025-10-29T06:22+0300

2025-10-29T06:26+0300

бизнес

россия

япония

китай

кнр

дром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864030582.jpg?1761708361

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – ПРАЙМ. Продажи подержанных автомобилей с электрическим мотором в России за третий квартал года выросли на 52%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного портала "Дром". "Продажи автомобилей с электрическим мотором на вторичном рынке за третий квартал выросли на 52%. Рост продаж в годовой динамике начался в конце лета: к августу 2024 — рост 13%, к сентябрю — 28%", - сообщил собеседник. По его словам, лидером продаж в этом сегменте остается японский электромобиль Nissan Leaf – 62% от общего объема продаж. За квартал его продажи выросли на 55%, а средняя цена осталась на том же уровне - в размере 752 тысяч рублей. За три года продажи этой иномарки снизились, поскольку привоз подержанных Nissan Leaf из Японии был фактически прекращен в августе 2023 года из-за расширения санкций. Собеседник рассказал, что второе место занимает премиальный спортивный Zeekr 001 производства КНР. За квартал его выбирали на 58% чаще, при этом средняя стоимость упала на 9% - до 4,7 миллиона рублей. На третьем месте - электрический пятиместный седан Tesla Model 3, его продажи выросли на 38%. "Продажи электромобилей в третьем квартале выросли практически во всех федеральных округах. На Дальнем Востоке рост продаж за квартал составил 54%, а в Сибири электромобили выбирали на 52% чаще. На Урале и Северо-Западе спрос вырос на 48% в каждом округе. В центральных регионах спрос вырос на 38%", - отметил представитель пресс-службы. При этом, по его словам, в годовой динамике продажи все еще остаются ниже, чем в 2024 году. За январь-октябрь 2025 года спрос на электромобили - на 9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. "В этом году большинство россиян уже перестали надеяться на возвращение европейских брендов и переключили свое внимание на другие модели, в том числе и электромобили. А снижение ключевой ставки делает кредиты немного доступнее и развитие инфраструктуры зарядных станций также оказывает влияние на спрос", - привел собеседник комментарий аналитика "Дрома" Сергея Лагурева.

япония

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, япония, китай, кнр, дром