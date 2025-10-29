Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросли продажи подержанных электромобилей - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251029/prodazhi-864030582.html
В России выросли продажи подержанных электромобилей
В России выросли продажи подержанных электромобилей - 29.10.2025, ПРАЙМ
В России выросли продажи подержанных электромобилей
Продажи подержанных автомобилей с электрическим мотором в России за третий квартал года выросли на 52%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T06:22+0300
2025-10-29T06:26+0300
бизнес
россия
япония
китай
кнр
дром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864030582.jpg?1761708361
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – ПРАЙМ. Продажи подержанных автомобилей с электрическим мотором в России за третий квартал года выросли на 52%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного портала "Дром". "Продажи автомобилей с электрическим мотором на вторичном рынке за третий квартал выросли на 52%. Рост продаж в годовой динамике начался в конце лета: к августу 2024 — рост 13%, к сентябрю — 28%", - сообщил собеседник. По его словам, лидером продаж в этом сегменте остается японский электромобиль Nissan Leaf – 62% от общего объема продаж. За квартал его продажи выросли на 55%, а средняя цена осталась на том же уровне - в размере 752 тысяч рублей. За три года продажи этой иномарки снизились, поскольку привоз подержанных Nissan Leaf из Японии был фактически прекращен в августе 2023 года из-за расширения санкций. Собеседник рассказал, что второе место занимает премиальный спортивный Zeekr 001 производства КНР. За квартал его выбирали на 58% чаще, при этом средняя стоимость упала на 9% - до 4,7 миллиона рублей. На третьем месте - электрический пятиместный седан Tesla Model 3, его продажи выросли на 38%. "Продажи электромобилей в третьем квартале выросли практически во всех федеральных округах. На Дальнем Востоке рост продаж за квартал составил 54%, а в Сибири электромобили выбирали на 52% чаще. На Урале и Северо-Западе спрос вырос на 48% в каждом округе. В центральных регионах спрос вырос на 38%", - отметил представитель пресс-службы. При этом, по его словам, в годовой динамике продажи все еще остаются ниже, чем в 2024 году. За январь-октябрь 2025 года спрос на электромобили - на 9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. "В этом году большинство россиян уже перестали надеяться на возвращение европейских брендов и переключили свое внимание на другие модели, в том числе и электромобили. А снижение ключевой ставки делает кредиты немного доступнее и развитие инфраструктуры зарядных станций также оказывает влияние на спрос", - привел собеседник комментарий аналитика "Дрома" Сергея Лагурева.
япония
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, япония, китай, кнр, дром
Бизнес, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, КНР, Дром
06:22 29.10.2025 (обновлено: 06:26 29.10.2025)
 
В России выросли продажи подержанных электромобилей

"Дром": продажи подержанных авто с электрическим мотором в России выросли на 52 процента

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – ПРАЙМ. Продажи подержанных автомобилей с электрическим мотором в России за третий квартал года выросли на 52%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного портала "Дром".
"Продажи автомобилей с электрическим мотором на вторичном рынке за третий квартал выросли на 52%. Рост продаж в годовой динамике начался в конце лета: к августу 2024 — рост 13%, к сентябрю — 28%", - сообщил собеседник.
По его словам, лидером продаж в этом сегменте остается японский электромобиль Nissan Leaf – 62% от общего объема продаж. За квартал его продажи выросли на 55%, а средняя цена осталась на том же уровне - в размере 752 тысяч рублей. За три года продажи этой иномарки снизились, поскольку привоз подержанных Nissan Leaf из Японии был фактически прекращен в августе 2023 года из-за расширения санкций.
Собеседник рассказал, что второе место занимает премиальный спортивный Zeekr 001 производства КНР. За квартал его выбирали на 58% чаще, при этом средняя стоимость упала на 9% - до 4,7 миллиона рублей. На третьем месте - электрический пятиместный седан Tesla Model 3, его продажи выросли на 38%.
"Продажи электромобилей в третьем квартале выросли практически во всех федеральных округах. На Дальнем Востоке рост продаж за квартал составил 54%, а в Сибири электромобили выбирали на 52% чаще. На Урале и Северо-Западе спрос вырос на 48% в каждом округе. В центральных регионах спрос вырос на 38%", - отметил представитель пресс-службы.
При этом, по его словам, в годовой динамике продажи все еще остаются ниже, чем в 2024 году. За январь-октябрь 2025 года спрос на электромобили - на 9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
"В этом году большинство россиян уже перестали надеяться на возвращение европейских брендов и переключили свое внимание на другие модели, в том числе и электромобили. А снижение ключевой ставки делает кредиты немного доступнее и развитие инфраструктуры зарядных станций также оказывает влияние на спрос", - привел собеседник комментарий аналитика "Дрома" Сергея Лагурева.
 
БизнесРОССИЯЯПОНИЯКИТАЙКНРДром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала