Путин проведет совещание с членами правительства - 29.10.2025
Путин проведет совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства РФ, в ходе которого будет обсуждаться развитие рыбохозяйственного комплекса страны. | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T00:17+0300
2025-10-29T00:17+0300
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства РФ, в ходе которого будет обсуждаться развитие рыбохозяйственного комплекса страны. Совещание состоится в режиме видео-конференц-связи. С докладами выступят руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов. Президент России отмечал, что рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых, базовых отраслей отечественной экономики, а от результатов его работы во многом зависит обеспечение продовольственной безопасности страны. Кроме того, президент подчеркивал, у России уникальные биоресурсы, к ним важно относиться бережно и рачительно. По данным Росрыболовства, в 2024 году в России выловили 4,8 миллиона тонн рыбы и других водных биоресурсов. В октябре Шестаков сообщил, что вылов рыбы в России в 2025 году ожидается на уровне 4,7 миллиона тонн, на 2-3% меньше прошлогоднего показателя. Позже глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что если сельдь не зайдет в территориальные воды России, то совокупный вылов рыбы по итогам 2025 года будет чуть ниже прошлогоднего. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА КАМЧАТКЕ На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Тогда Шестаков заверил, что рыбный промысел был продолжен сразу после ЧС. Позже, в сентябре, он объяснил, что вылов рыбы на Камчатке из-за мощного землетрясения в июле не уменьшится в краткосрочной перспективе, однако пути ее миграции могут сместиться, а места нереста - измениться. В сентябре Солодов сообщал РИА Новости, что Камчатка в ходе лососевой путины 2025 года добыла 250 тысяч тонн, это средний вылов, но он говорит о том, что не оправдались пессимистичные ожидания о наступлении периода системно низких подходов рыбы. ВЫЛОВ ЛОСОСЯ В России лососевая путина в этом году практически завершена, добыто 335 тысяч тонн, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. Прошлогодняя же путина была худшей за 20 лет: было выловлено всего 235 тысяч тонн. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) отмечала тогда, что произошел возврат к умеренным уловам от высоких, наблюдавшихся в последние два десятилетия, когда были зафиксированы рекордные выловы в 685 тысяч тонн в 2018 году и 609 тысяч тонн в 2023 году. В предыдущие 80 лет объемы промысла были значительно меньше: так, среднегодовой улов за 100 лет составляет лишь 194 тысячи тонн, при этом в период с 2005 по 2024 годы он был вдвое выше - 400,2 тысячи тонн, поясняли в ВАРПЭ.
00:17 29.10.2025
 
Путин проведет совещание с членами правительства

Путин проведет совещание с членами правительства

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства РФ, в ходе которого будет обсуждаться развитие рыбохозяйственного комплекса страны.
Совещание состоится в режиме видео-конференц-связи. С докладами выступят руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
Президент России отмечал, что рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых, базовых отраслей отечественной экономики, а от результатов его работы во многом зависит обеспечение продовольственной безопасности страны. Кроме того, президент подчеркивал, у России уникальные биоресурсы, к ним важно относиться бережно и рачительно.
По данным Росрыболовства, в 2024 году в России выловили 4,8 миллиона тонн рыбы и других водных биоресурсов. В октябре Шестаков сообщил, что вылов рыбы в России в 2025 году ожидается на уровне 4,7 миллиона тонн, на 2-3% меньше прошлогоднего показателя. Позже глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что если сельдь не зайдет в территориальные воды России, то совокупный вылов рыбы по итогам 2025 года будет чуть ниже прошлогоднего.
ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА КАМЧАТКЕ
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Тогда Шестаков заверил, что рыбный промысел был продолжен сразу после ЧС. Позже, в сентябре, он объяснил, что вылов рыбы на Камчатке из-за мощного землетрясения в июле не уменьшится в краткосрочной перспективе, однако пути ее миграции могут сместиться, а места нереста - измениться.
В сентябре Солодов сообщал РИА Новости, что Камчатка в ходе лососевой путины 2025 года добыла 250 тысяч тонн, это средний вылов, но он говорит о том, что не оправдались пессимистичные ожидания о наступлении периода системно низких подходов рыбы.
ВЫЛОВ ЛОСОСЯ
В России лососевая путина в этом году практически завершена, добыто 335 тысяч тонн, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. Прошлогодняя же путина была худшей за 20 лет: было выловлено всего 235 тысяч тонн.
Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) отмечала тогда, что произошел возврат к умеренным уловам от высоких, наблюдавшихся в последние два десятилетия, когда были зафиксированы рекордные выловы в 685 тысяч тонн в 2018 году и 609 тысяч тонн в 2023 году. В предыдущие 80 лет объемы промысла были значительно меньше: так, среднегодовой улов за 100 лет составляет лишь 194 тысячи тонн, при этом в период с 2005 по 2024 годы он был вдвое выше - 400,2 тысячи тонн, поясняли в ВАРПЭ.
 
