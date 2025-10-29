Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал сделать приоритетом интересы внутреннего рынка рыбы - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251029/putin-864037577.html
Путин призвал сделать приоритетом интересы внутреннего рынка рыбы
Путин призвал сделать приоритетом интересы внутреннего рынка рыбы - 29.10.2025, ПРАЙМ
Путин призвал сделать приоритетом интересы внутреннего рынка рыбы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что улов российских рыбаков должен поступать на прилавки россиян. | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T13:48+0300
2025-10-29T13:48+0300
россия
бизнес
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860980460_0:177:2929:1824_1920x0_80_0_0_d63541e7f96ab6eedf93d1aacc0dc64d.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что улов российских рыбаков должен поступать на прилавки россиян. "В приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка, чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной, как я уже сказал, цене", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи.
https://1prime.ru/20251020/tseny--863711738.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860980460_130:0:2797:2000_1920x0_80_0_0_9f5bb48505c04b22edb2d6300ca758c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Владимир Путин
13:48 29.10.2025
 
Путин призвал сделать приоритетом интересы внутреннего рынка рыбы

Путин: улов российских рыбаков должен поступать на прилавки россиян

© РИА Новости . Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкУлов рыбы на траулере рыболовецкого колхоза
Улов рыбы на траулере рыболовецкого колхоза - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Улов рыбы на траулере рыболовецкого колхоза. Архивное фото
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что улов российских рыбаков должен поступать на прилавки россиян.
"В приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка, чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной, как я уже сказал, цене", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи.
Рыба - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Правительство: цены на рыбу будут отслеживать на основе биржевых данных
20 октября, 10:03
 
РОССИЯБизнесРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала