В Британии забили тревогу после заявления Путина о "Посейдоне"
Express: испытания аппарата "Посейдон" вызывают беспокойство на Западе
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Сообщение президента Владимира Путина об испытаниях нового беспилотного подводного аппарата "Посейдон" вызвало беспокойство среди западных стран, пишет британская газета Express.
"Владимир Путин рассказал об испытаниях нового и вызывающего всеобщую тревогу российского подводного беспилотника "Посейдон"", — говорится в материале.
Особое внимание в материале уделено тому, что аппарат обладает почти неограниченной дальностью действия и может эффективно противостоять всем существующим западным оборонительным системам.
В среду Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве рассказал о прошедших накануне испытаниях "Посейдона". Президент отметил, что впервые удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой он прошел определенное количество времени.
По словам Путина, перехват "Посейдона" невозможен. В плане скорости и возможности погружения у него нет аналогов в мире, подчеркнул он. Кроме того, мощность "Посейдона" значительно превосходит межконтинентальную ракету "Сармат", которая вскоре будет поставлена на вооружение.