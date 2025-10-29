Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейс из Трабзона в Сочи запланирован на 29 октября
Рейс из Трабзона в Сочи запланирован на 29 октября
Рейс из Трабзона в Сочи запланирован на 29 октября - 29.10.2025, ПРАЙМ
Рейс из Трабзона в Сочи запланирован на 29 октября
Отправление первого пассажирского рейса с 2011 года из турецкого Трабзона в Сочи запланировано вечером 29 октября, однако это будет зависеть от погодных условий | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T04:30+0300
2025-10-29T04:48+0300
бизнес
туризм
сочи
турция
италия
СОЧИ, 29 окт - ПРАЙМ. Отправление первого пассажирского рейса с 2011 года из турецкого Трабзона в Сочи запланировано вечером 29 октября, однако это будет зависеть от погодных условий и шторма на море, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян. "Мы планируем первый рейс с прибытием 30 октября в Сочи, с выходом из Трабзона 29 октября, но это будет зависеть от фактической погоды, прогнозируется шторм на море 5-6 баллов. Заявки на покупку билетов мы начали собирать в понедельник", - сказал агентству Туркменян. Как рассказал Туркменян, морской путь от Трабзона в Сочи занимает от 10 до 12 часов, в зависимости от необходимой скорости для сохранения ночного перехода и погодных условий. При встречной или боковой волне приходится замедлять ход, заметил директор компании. Переходы будут исключительно ночными, чтобы пассажиры смогли отдохнуть. "Судно обладает отличной мореходностью и может двигаться в любую погоду, но для комфорта пассажиров мы ограничиваем плавание при волнении 4-5 баллов", - заметил Туркменян. Паромная линия Сочи - Трабзон (Турция) – Сочи действовала с 1993 по сентябрь 2011 года. О возобновлении запуска грузопассажирского парома между Сочи и Турцией говорилось еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этой цели судно SEABRIDGE спустя девять лет перерыва, однако в итоге планы не осуществились. Судно SEABRIDGE было построено в Италии в 1991 году, оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом 93 места - самолетные кресла в отдельном зале, остальные - в каютах со всеми удобствами. Судно прошло реновацию в 1991 и в 2024 году. Паром предназначен для перевозки 221 легкового автомобиля. Длина морского транспортного средства – 126 метров, ширина – 18,5 метра, оно имеет 8 палуб, половина из которых пассажирские.
сочи
турция
италия
бизнес, туризм, сочи, турция, италия
Бизнес, Туризм, СОЧИ, ТУРЦИЯ, ИТАЛИЯ
04:30 29.10.2025 (обновлено: 04:48 29.10.2025)
 
Рейс из Трабзона в Сочи запланирован на 29 октября

Первый с 2011 года рейс из Трабзона в Сочи запланирован на 29 октября

СОЧИ, 29 окт - ПРАЙМ. Отправление первого пассажирского рейса с 2011 года из турецкого Трабзона в Сочи запланировано вечером 29 октября, однако это будет зависеть от погодных условий и шторма на море, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян.
"Мы планируем первый рейс с прибытием 30 октября в Сочи, с выходом из Трабзона 29 октября, но это будет зависеть от фактической погоды, прогнозируется шторм на море 5-6 баллов. Заявки на покупку билетов мы начали собирать в понедельник", - сказал агентству Туркменян.
Как рассказал Туркменян, морской путь от Трабзона в Сочи занимает от 10 до 12 часов, в зависимости от необходимой скорости для сохранения ночного перехода и погодных условий. При встречной или боковой волне приходится замедлять ход, заметил директор компании. Переходы будут исключительно ночными, чтобы пассажиры смогли отдохнуть.
"Судно обладает отличной мореходностью и может двигаться в любую погоду, но для комфорта пассажиров мы ограничиваем плавание при волнении 4-5 баллов", - заметил Туркменян.
Паромная линия Сочи - Трабзон (Турция) – Сочи действовала с 1993 по сентябрь 2011 года. О возобновлении запуска грузопассажирского парома между Сочи и Турцией говорилось еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этой цели судно SEABRIDGE спустя девять лет перерыва, однако в итоге планы не осуществились.
Судно SEABRIDGE было построено в Италии в 1991 году, оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом 93 места - самолетные кресла в отдельном зале, остальные - в каютах со всеми удобствами. Судно прошло реновацию в 1991 и в 2024 году. Паром предназначен для перевозки 221 легкового автомобиля. Длина морского транспортного средства – 126 метров, ширина – 18,5 метра, оно имеет 8 палуб, половина из которых пассажирские.
 
