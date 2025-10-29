https://1prime.ru/20251029/rezhim-864030110.html

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности - 29.10.2025, ПРАЙМ

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

Режим "Беспилотная опасность" отменен в Пензенской области, все ограничения на использование воздушного пространства сняты, сообщили в ГУ МЧС по региону. | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T05:52+0300

2025-10-29T05:52+0300

2025-10-29T06:16+0300

общество

россия

мчс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864030110.jpg?1761707779

САРАТОВ, 29 окт - ПРАЙМ. Режим "Беспилотная опасность" отменен в Пензенской области, все ограничения на использование воздушного пространства сняты, сообщили в ГУ МЧС по региону. "В Пензенской области отбой режима "Беспилотная опасность". Ограничения сняты", - уточнило ведомство в Telegram-канале. О введении специального режима сообщал губернатор Олег Мельниченко во вторник в 22.22 мск. Ограничения действовали более шести часов. За час до отбоя беспилотной опасности в регионе был отменен план "Ковер". Ограничения действовали пять часов. "План "Ковёр" отменен. Временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью снят", - сообщили в МЧС.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, мчс