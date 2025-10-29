Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности - 29.10.2025
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
САРАТОВ, 29 окт - ПРАЙМ. Режим "Беспилотная опасность" отменен в Пензенской области, все ограничения на использование воздушного пространства сняты, сообщили в ГУ МЧС по региону. "В Пензенской области отбой режима "Беспилотная опасность". Ограничения сняты", - уточнило ведомство в Telegram-канале. О введении специального режима сообщал губернатор Олег Мельниченко во вторник в 22.22 мск. Ограничения действовали более шести часов. За час до отбоя беспилотной опасности в регионе был отменен план "Ковер". Ограничения действовали пять часов. "План "Ковёр" отменен. Временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью снят", - сообщили в МЧС.
05:52 29.10.2025 (обновлено: 06:16 29.10.2025)
 
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности

В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности, все ограничения сняты

САРАТОВ, 29 окт - ПРАЙМ. Режим "Беспилотная опасность" отменен в Пензенской области, все ограничения на использование воздушного пространства сняты, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"В Пензенской области отбой режима "Беспилотная опасность". Ограничения сняты", - уточнило ведомство в Telegram-канале.
О введении специального режима сообщал губернатор Олег Мельниченко во вторник в 22.22 мск. Ограничения действовали более шести часов.
За час до отбоя беспилотной опасности в регионе был отменен план "Ковер". Ограничения действовали пять часов.
"План "Ковёр" отменен. Временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью снят", - сообщили в МЧС.
 
Заголовок открываемого материала