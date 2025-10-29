Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стала четвертой по числу туристов, посетивших Таиланд - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251029/rossija-864028467.html
Россия стала четвертой по числу туристов, посетивших Таиланд
Россия стала четвертой по числу туристов, посетивших Таиланд - 29.10.2025, ПРАЙМ
Россия стала четвертой по числу туристов, посетивших Таиланд
Россия стала четвертой по количеству туристов, посетивших Таиланд за первые три квартала текущего года, потеснив Южную Корею, следует из данных министерства... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T04:15+0300
2025-10-29T04:46+0300
туризм
бизнес
экономика
таиланд
малайзия
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864028467.jpg?1761702390
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия стала четвертой по количеству туристов, посетивших Таиланд за первые три квартала текущего года, потеснив Южную Корею, следует из данных министерства туризма и спорта Таиланда, с которыми ознакомилось РИА Новости. На первом месте среди стран, откуда в Таиланд приезжает больше всего туристов, расположилась Малайзия с 3,5 миллиона человек, при этом их количество в годовом выражении снизилось на 7%. Немногим меньше в королевство приехало из Китая, хотя число китайских туристов упало на треть - до 3,4 миллиона человек. Тройку лидеров замыкает Индия, откуда турпоток, наоборот, вырос - на 15%, достигнув 1,8 миллиона человек. Россия расположилась на четвертом месте после того, как количество туристов выросло на 10%, достигнув почти 1,3 миллиона человек. Это позволило обогнать Южную Корею, которая в январе-сентябре прошлого года была четвертой, а сейчас, после снижения турпотока на 18%, до чуть более 1,1 миллиона человек, оказалась пятой. В десятку стран, жители которых чаще всего отправляются на отдых в Таиланд, вошли также Япония (804 тысячи человек), Великобритания (758 тысяч), США (747 тысяч), Сингапур (686 тысяч) и Лаос (685 тысяч). В целом за девять месяцев текущего года Таиланд посетили 24,1 миллиона туристов, что на 8% ниже турпотока за аналогичный период прошлого года.
таиланд
малайзия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, таиланд, малайзия, китай
Туризм, Бизнес, Экономика, ТАИЛАНД, МАЛАЙЗИЯ, КИТАЙ
04:15 29.10.2025 (обновлено: 04:46 29.10.2025)
 
Россия стала четвертой по числу туристов, посетивших Таиланд

Россия стала четвертой по числу туристов, посетивших Таиланд за три квартала 2025 года

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия стала четвертой по количеству туристов, посетивших Таиланд за первые три квартала текущего года, потеснив Южную Корею, следует из данных министерства туризма и спорта Таиланда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
На первом месте среди стран, откуда в Таиланд приезжает больше всего туристов, расположилась Малайзия с 3,5 миллиона человек, при этом их количество в годовом выражении снизилось на 7%. Немногим меньше в королевство приехало из Китая, хотя число китайских туристов упало на треть - до 3,4 миллиона человек. Тройку лидеров замыкает Индия, откуда турпоток, наоборот, вырос - на 15%, достигнув 1,8 миллиона человек.
Россия расположилась на четвертом месте после того, как количество туристов выросло на 10%, достигнув почти 1,3 миллиона человек. Это позволило обогнать Южную Корею, которая в январе-сентябре прошлого года была четвертой, а сейчас, после снижения турпотока на 18%, до чуть более 1,1 миллиона человек, оказалась пятой.
В десятку стран, жители которых чаще всего отправляются на отдых в Таиланд, вошли также Япония (804 тысячи человек), Великобритания (758 тысяч), США (747 тысяч), Сингапур (686 тысяч) и Лаос (685 тысяч).
В целом за девять месяцев текущего года Таиланд посетили 24,1 миллиона туристов, что на 8% ниже турпотока за аналогичный период прошлого года.
 
ЭкономикаТуризмБизнесТАИЛАНДМАЛАЙЗИЯКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала