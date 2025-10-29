https://1prime.ru/20251029/rossija-864028467.html
Россия стала четвертой по числу туристов, посетивших Таиланд
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россия стала четвертой по количеству туристов, посетивших Таиланд за первые три квартала текущего года, потеснив Южную Корею, следует из данных министерства туризма и спорта Таиланда, с которыми ознакомилось РИА Новости. На первом месте среди стран, откуда в Таиланд приезжает больше всего туристов, расположилась Малайзия с 3,5 миллиона человек, при этом их количество в годовом выражении снизилось на 7%. Немногим меньше в королевство приехало из Китая, хотя число китайских туристов упало на треть - до 3,4 миллиона человек. Тройку лидеров замыкает Индия, откуда турпоток, наоборот, вырос - на 15%, достигнув 1,8 миллиона человек. Россия расположилась на четвертом месте после того, как количество туристов выросло на 10%, достигнув почти 1,3 миллиона человек. Это позволило обогнать Южную Корею, которая в январе-сентябре прошлого года была четвертой, а сейчас, после снижения турпотока на 18%, до чуть более 1,1 миллиона человек, оказалась пятой. В десятку стран, жители которых чаще всего отправляются на отдых в Таиланд, вошли также Япония (804 тысячи человек), Великобритания (758 тысяч), США (747 тысяч), Сингапур (686 тысяч) и Лаос (685 тысяч). В целом за девять месяцев текущего года Таиланд посетили 24,1 миллиона туристов, что на 8% ниже турпотока за аналогичный период прошлого года.
