Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России создали ИИ, способный заменить бухгалтерию - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251029/rossija-864030747.html
В России создали ИИ, способный заменить бухгалтерию
В России создали ИИ, способный заменить бухгалтерию - 29.10.2025, ПРАЙМ
В России создали ИИ, способный заменить бухгалтерию
Искусственный интеллект, который способен за минуту выполнить месячную работу отдела из 10 бухгалтеров, разработали в России - за это время он обрабатывает 900... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T06:25+0300
2025-10-29T06:54+0300
технологии
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864030747.jpg?1761710058
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект, который способен за минуту выполнить месячную работу отдела из 10 бухгалтеров, разработали в России - за это время он обрабатывает 900 страниц первичных документов для учета НДС, налогов по УСН и бухгалтерского учета и заносит их в систему, рассказали РИА Новости в компании Smart Engines. "Российские ученые разработали искусственный интеллект (ИИ) для работы с бухгалтерскими документами, способный за один час выполнить объем ручной работы, эквивалентный месячному труду отдела из 10 бухгалтеров. ИИ-агент со скоростью 900 страниц в минуту вводит первичные документы для учета НДС, налогов по УСН и бухгалтерского учета", - сказали в компании. ИИ распознает различные виды документов, в том числе акты, накладные и т.д., и извлекает из них ключевые данные - даты, суммы, реквизиты контрагентов, товарные позиции в таблицах, НДС и прочие параметры для последующей загрузки в программы для управления и автоматизации основных бизнес-процессов компании. Технология также может определить тип документа, контролировать наличие подписей и печатей, распознавать многостраничные форматы. Компании могут запустить ИИ-инструмент на своем сервере, встроить в мобильные или веб-приложения, он не требует интернет-соединения, не сохраняет и никуда не передает данные для распознавания, отметили в Smart Engines. "На фоне грядущих налоговых изменений в 2026 году бизнесу особенно важно оптимизировать процессы, связанные с учетом НДС и налогов по УСН, аудитом, работой с первичкой, УПД и счетами-фактурами. Наш ИИ-агент позволяет моментально вводить данные бухгалтерских документов для выполнения этих задач", - прокомментировал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии
Технологии, Экономика
06:25 29.10.2025 (обновлено: 06:54 29.10.2025)
 
В России создали ИИ, способный заменить бухгалтерию

В России создали ИИ, способный за минуту обработать 900 страниц документов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект, который способен за минуту выполнить месячную работу отдела из 10 бухгалтеров, разработали в России - за это время он обрабатывает 900 страниц первичных документов для учета НДС, налогов по УСН и бухгалтерского учета и заносит их в систему, рассказали РИА Новости в компании Smart Engines.
"Российские ученые разработали искусственный интеллект (ИИ) для работы с бухгалтерскими документами, способный за один час выполнить объем ручной работы, эквивалентный месячному труду отдела из 10 бухгалтеров. ИИ-агент со скоростью 900 страниц в минуту вводит первичные документы для учета НДС, налогов по УСН и бухгалтерского учета", - сказали в компании.
ИИ распознает различные виды документов, в том числе акты, накладные и т.д., и извлекает из них ключевые данные - даты, суммы, реквизиты контрагентов, товарные позиции в таблицах, НДС и прочие параметры для последующей загрузки в программы для управления и автоматизации основных бизнес-процессов компании. Технология также может определить тип документа, контролировать наличие подписей и печатей, распознавать многостраничные форматы.
Компании могут запустить ИИ-инструмент на своем сервере, встроить в мобильные или веб-приложения, он не требует интернет-соединения, не сохраняет и никуда не передает данные для распознавания, отметили в Smart Engines.
"На фоне грядущих налоговых изменений в 2026 году бизнесу особенно важно оптимизировать процессы, связанные с учетом НДС и налогов по УСН, аудитом, работой с первичкой, УПД и счетами-фактурами. Наш ИИ-агент позволяет моментально вводить данные бухгалтерских документов для выполнения этих задач", - прокомментировал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.
 
ЭкономикаТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала