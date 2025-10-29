https://1prime.ru/20251029/rossijane-864030194.html

Россияне рассказали, почему хотят похудеть к Новому году

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Больше трети россиян планируют похудеть к Новому году, при этом основными причинами для этого называют набранные осенью килограммы, желание встретить 2026 год в красивом теле и заранее сбросить вес, чтобы "объедаться" калорийными блюдами на праздниках, говорится в исследовании сервиса доставки правильного питания Grow Food, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Выяснилось, что большинство россиян не устраивает их тело. У 44% есть проблемы с лишнем весом, 18% признались в ожирении. Просто подкачанное и тем более атлетичное тело имеют 21%, стройных и худых - всего 6%. Также удалось узнать, сколько россиян имеют формы и при этом не считают себя толстыми. Таких оказалось 11%", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,5 тысячи россиян по всей России. "Планируют похудеть к Новому году 35% опрошенных, то есть только половина из тех, у кого есть формы. Основная причина сбросить вес к праздникам - набранные за осень килограммы. Оказалось, что поправились с приходом холодов 38% россиян. На втором месте - желание встретить 2026 год в красивом теле (32%), на третьем - заранее сбросить вес, чтобы объедаться калорийными блюдами во время новогодних праздников (27%)", - добавляется там. В то же время в сервисе отмечают, что при выборе диет мнения россиян разделились. Больше 60% респондентов занимаются спортом, потребляют больше белка, сложных углеводов, а также отказываются от сахара и мучного. При этом есть те, кто выбирает и другие способы: например, покупают умные часы или отказываются от майонезных салатов до боя курантов. "Из тех, кто планирует похудеть к Новому году (35%), уже начали сбрасывать лишние килограммы только треть (29%). 34% сядут на диету за месяц до Нового года, 12% - за несколько недель, 18% - за неделю. 7% россиян будут худеть к Новому году за сутки до праздника", - указывают аналитики. По их словам, в качестве награды за сброшенные килограммы перед Новым годом 79% россиян досыта наедятся майонезными салатами, еще 13% заведут новый роман на праздники, а 8% выложат фото в новой форме в своих соцсетях.

