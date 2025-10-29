https://1prime.ru/20251029/rossijane-864031354.html

Россияне перешли на альтернативные платежные инструменты

2025-10-29T06:52+0300

2025-10-29T06:52+0300

2025-10-29T07:29+0300

финансы

россия

банки

втб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864031354.jpg?1761712175

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россияне переходят на альтернативные платежные инструменты, а наличные оставляют на подарки и чаевые, так при покупках до 3 тысяч рублей чаще всего к Системе быстрых платежей (СБП) прибегают граждане в возрасте 26-34 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе ВТБ. "Россияне переходят на альтернативные платежные инструменты, а наличные оставляют на подарки и чаевые. Результаты опроса ВТБ показали, что за последний год каждый второй респондент стал реже использовать наличные, наиболее заметна эта тенденция на Урале и в Санкт-Петербурге", - говорится в исследовании, которое проводилось среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.. Отмечается, что при покупках до 3 тысяч рублей чаще всего к СБП прибегают респонденты 26-34 лет, а оплата pay-сервисами особенно популярна среди клиентов 35-44 лет. При оплате до 100 тысяч рублей к переводам через СБП активнее подключается как молодежь 18-25 лет, так и россияне постарше (26 лет – 34 года). Биометрией для таких покупок пользуется каждый десятый из возрастной группы 26-34 лет. Аналитики выяснили также, что оплачивать покупки дороже 100 тысяч рублей с помощью СБП склонны россияне в возрасте 26-34 года, а pay-сервисами – 35-44 года. "Основной драйвер роста безналичных платежей – это удобство и скорость, на которые указали 57% респондентов. 40% россиян ценят альтернативные способы оплаты за выгодные условия, в первую очередь – кешбэк и скидки. Каждый четвертый подчеркивает возможность платить в большем количестве мест, а 23% видят преимущество в безопасности и снижении риска кражи карты", - говорится в сообщении. Отмечается, что наличные не исчезают из кошельков россиян полностью, но их функция меняется: 43% респондентов признались, что используют наличные в качестве подарков, 28% - для чаевых, а 14% рассказали, что наличные помогают им контролировать свои расходы и снижать количество спонтанных покупок.

2025

финансы, россия, банки, втб