Россияне перешли на альтернативные платежные инструменты - 29.10.2025, ПРАЙМ
Россияне перешли на альтернативные платежные инструменты
2025-10-29T06:52+0300
2025-10-29T07:29+0300
финансы
россия
банки
втб
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россияне переходят на альтернативные платежные инструменты, а наличные оставляют на подарки и чаевые, так при покупках до 3 тысяч рублей чаще всего к Системе быстрых платежей (СБП) прибегают граждане в возрасте 26-34 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе ВТБ. "Россияне переходят на альтернативные платежные инструменты, а наличные оставляют на подарки и чаевые. Результаты опроса ВТБ показали, что за последний год каждый второй респондент стал реже использовать наличные, наиболее заметна эта тенденция на Урале и в Санкт-Петербурге", - говорится в исследовании, которое проводилось среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше.. Отмечается, что при покупках до 3 тысяч рублей чаще всего к СБП прибегают респонденты 26-34 лет, а оплата pay-сервисами особенно популярна среди клиентов 35-44 лет. При оплате до 100 тысяч рублей к переводам через СБП активнее подключается как молодежь 18-25 лет, так и россияне постарше (26 лет – 34 года). Биометрией для таких покупок пользуется каждый десятый из возрастной группы 26-34 лет. Аналитики выяснили также, что оплачивать покупки дороже 100 тысяч рублей с помощью СБП склонны россияне в возрасте 26-34 года, а pay-сервисами – 35-44 года. "Основной драйвер роста безналичных платежей – это удобство и скорость, на которые указали 57% респондентов. 40% россиян ценят альтернативные способы оплаты за выгодные условия, в первую очередь – кешбэк и скидки. Каждый четвертый подчеркивает возможность платить в большем количестве мест, а 23% видят преимущество в безопасности и снижении риска кражи карты", - говорится в сообщении. Отмечается, что наличные не исчезают из кошельков россиян полностью, но их функция меняется: 43% респондентов признались, что используют наличные в качестве подарков, 28% - для чаевых, а 14% рассказали, что наличные помогают им контролировать свои расходы и снижать количество спонтанных покупок.
финансы, россия, банки, втб
Финансы, РОССИЯ, Банки, ВТБ
06:52 29.10.2025 (обновлено: 07:29 29.10.2025)
 
Россияне перешли на альтернативные платежные инструменты

ВТБ: россияне оставляют наличные на подарки и чаевые

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Россияне переходят на альтернативные платежные инструменты, а наличные оставляют на подарки и чаевые, так при покупках до 3 тысяч рублей чаще всего к Системе быстрых платежей (СБП) прибегают граждане в возрасте 26-34 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе ВТБ.
"Россияне переходят на альтернативные платежные инструменты, а наличные оставляют на подарки и чаевые. Результаты опроса ВТБ показали, что за последний год каждый второй респондент стал реже использовать наличные, наиболее заметна эта тенденция на Урале и в Санкт-Петербурге", - говорится в исследовании, которое проводилось среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением от 100 тысяч человек и выше..
Отмечается, что при покупках до 3 тысяч рублей чаще всего к СБП прибегают респонденты 26-34 лет, а оплата pay-сервисами особенно популярна среди клиентов 35-44 лет. При оплате до 100 тысяч рублей к переводам через СБП активнее подключается как молодежь 18-25 лет, так и россияне постарше (26 лет – 34 года). Биометрией для таких покупок пользуется каждый десятый из возрастной группы 26-34 лет.
Аналитики выяснили также, что оплачивать покупки дороже 100 тысяч рублей с помощью СБП склонны россияне в возрасте 26-34 года, а pay-сервисами – 35-44 года.
"Основной драйвер роста безналичных платежей – это удобство и скорость, на которые указали 57% респондентов. 40% россиян ценят альтернативные способы оплаты за выгодные условия, в первую очередь – кешбэк и скидки. Каждый четвертый подчеркивает возможность платить в большем количестве мест, а 23% видят преимущество в безопасности и снижении риска кражи карты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наличные не исчезают из кошельков россиян полностью, но их функция меняется: 43% респондентов признались, что используют наличные в качестве подарков, 28% - для чаевых, а 14% рассказали, что наличные помогают им контролировать свои расходы и снижать количество спонтанных покупок.
 
Заголовок открываемого материала