"Никакого соглашения". В США сделали новое заявление о российских землях

Россия не заключит мирное соглашение по Украине без обеспечения безопасности своих территорий, пишет бывший советник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в | 29.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Россия не заключит мирное соглашение по Украине без обеспечения безопасности своих территорий, пишет бывший советник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack."Никакого соглашения не будет, пока Кремль не получит четкие гарантии безопасности своих территорий", — подчеркнул он.Брайен также напомнил высказывание главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что Европа стремится к разделению России на более мелкие государства в рамках украинского конфликта.В сентябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что необходимо стремиться к обеспечению безопасности не только Украины, но и России.

