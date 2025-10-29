Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никакого соглашения". В США сделали новое заявление о российских землях - 29.10.2025
https://1prime.ru/20251029/rossiya-864036065.html
"Никакого соглашения". В США сделали новое заявление о российских землях
"Никакого соглашения". В США сделали новое заявление о российских землях - 29.10.2025, ПРАЙМ
"Никакого соглашения". В США сделали новое заявление о российских землях
Россия не заключит мирное соглашение по Украине без обеспечения безопасности своих территорий, пишет бывший советник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T11:54+0300
2025-10-29T11:54+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Россия не заключит мирное соглашение по Украине без обеспечения безопасности своих территорий, пишет бывший советник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack."Никакого соглашения не будет, пока Кремль не получит четкие гарантии безопасности своих территорий", — подчеркнул он.Брайен также напомнил высказывание главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что Европа стремится к разделению России на более мелкие государства в рамках украинского конфликта.В сентябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что необходимо стремиться к обеспечению безопасности не только Украины, но и России.
11:54 29.10.2025
 
"Никакого соглашения". В США сделали новое заявление о российских землях

Брайен: Россия не пойдет на сделку без гарантий безопасности ее территорий

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Россия не заключит мирное соглашение по Украине без обеспечения безопасности своих территорий, пишет бывший советник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack.
"Никакого соглашения не будет, пока Кремль не получит четкие гарантии безопасности своих территорий", — подчеркнул он.
Брайен также напомнил высказывание главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что Европа стремится к разделению России на более мелкие государства в рамках украинского конфликта.
В сентябре премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что необходимо стремиться к обеспечению безопасности не только Украины, но и России.
