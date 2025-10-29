"Поговорить с Россией". На Западе раскрыли катастрофическую ошибку ЕС
Дизен резко осудил попытки Евросоюза изолировать Россию
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Европа ведет антироссийскую политику и пытается изолировать Москву, что наносит ущерб, прежде всего, ей самой, отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.
"Когда-то ЕС был мирным объединением, приносившим экономическую выгоду своим государствам-членам. Теперь ЕС требует, чтобы эти страны стали государствами-изгоями, воруя активы или уничтожая национальные бюджеты для финансирования войны. Никому не позволено поднять трубку и поговорить с Россией", — написал он.
Ситуация с замороженными средствами
После начала специальной операции на Украине ЕС и страны "Большой семёрки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, главным образом на счетах Euroclear — одной из ведущих мировых расчётно-клиринговых систем. В конце августа газета Welt am Sonntag сообщила, ссылаясь на данные Еврокомиссии, что с января по июль ЕС перевёл Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов Банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она уточнила, что Киев будет обязан вернуть этот заём лишь в случае, если Москва выплатит "репарации". Однако внутри Евросоюза нет единомыслия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией каких-либо репараций представитель МИД Мария Захарова называла далекими от реальности. В ответ Россия также установила ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы собираются на специальных счетах типа "C". Вывод средств возможен только по решению специальной правительственной комиссии.