"Поговорить с Россией". На Западе раскрыли катастрофическую ошибку ЕС

29.10.2025

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Европа ведет антироссийскую политику и пытается изолировать Москву, что наносит ущерб, прежде всего, ей самой, отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X."Когда-то ЕС был мирным объединением, приносившим экономическую выгоду своим государствам-членам. Теперь ЕС требует, чтобы эти страны стали государствами-изгоями, воруя активы или уничтожая национальные бюджеты для финансирования войны. Никому не позволено поднять трубку и поговорить с Россией", — написал он. Ситуация с замороженными средствами После начала специальной операции на Украине ЕС и страны "Большой семёрки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, главным образом на счетах Euroclear — одной из ведущих мировых расчётно-клиринговых систем. В конце августа газета Welt am Sonntag сообщила, ссылаясь на данные Еврокомиссии, что с января по июль ЕС перевёл Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов Банка России.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она уточнила, что Киев будет обязан вернуть этот заём лишь в случае, если Москва выплатит "репарации". Однако внутри Евросоюза нет единомыслия по этому вопросу. В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате Россией каких-либо репараций представитель МИД Мария Захарова называла далекими от реальности. В ответ Россия также установила ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы собираются на специальных счетах типа "C". Вывод средств возможен только по решению специальной правительственной комиссии.

