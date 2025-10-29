https://1prime.ru/20251029/rossiya-864046183.html

В Липецкой области построят третью линию дрожжевого производства

В Липецкой области построят третью линию дрожжевого производства

ВОРОНЕЖ, 29 окт - ПРАЙМ. Липецкие власти подписали с китайской корпорацией Angel Yeast инвестиционное соглашение на строительство третьей производственной линии крупнейшего в России дрожжевого производства на 11,1 миллиарда рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "В рамках деловой миссии в Китайскую Народную Республику подписали соглашение с корпорацией Angel Yeast о расширении крупнейшего в России дрожжевого производства, расположенного в Данковском районе. Новый этап развития предусматривает строительство третьей производственной линии мощностью 22 тысячи тонн дрожжей в год. Объем инвестиций 11,1 миллиарда рублей", - сообщил Артамонов в Telegram-канале. По словам губернатора, строительство завершится и проект выйдет на полную мощность до конца 2027 года. Предприятие будет производить 55 тысяч тонн сухих дрожжей, 3 тысячи тонн пищевых ингредиентов и 92 тысячи тонн жидких органических удобрений или кормов в год. "Это соглашение - еще один шаг в укреплении партнерства между Липецкой областью и китайскими инвесторами. Мы создаем комфортные условия для работы бизнеса и реализации перспективных проектов, которые дают региону новые рабочие места, технологии и экономический рост", - отметил Артамонов.

