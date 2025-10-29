https://1prime.ru/20251029/rubl-864035622.html
Набиуллина прокомментировала ситуацию с укреплением курса рубля
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Существенного переукрепления курса рубля сейчас нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации."Стабильный сильный рубль - это стабильная сильная экономика... действительно, курс волатильный и нельзя брать динамику только одного года, в этом году курс действительно укрепился на 10%, а в прошлом году он на 10% ослаб, но если брать динамику курса с 2022 года, то все-таки он скорее ослаб на 20%. Поэтому здесь какого-то прям существенного переукрепления нет", - сказала она.
