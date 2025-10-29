Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина прокомментировала ситуацию с укреплением курса рубля - 29.10.2025
Набиуллина прокомментировала ситуацию с укреплением курса рубля
Набиуллина прокомментировала ситуацию с укреплением курса рубля - 29.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина прокомментировала ситуацию с укреплением курса рубля
Существенного переукрепления курса рубля сейчас нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации. | 29.10.2025, ПРАЙМ
эльвира набиуллина
россия
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Существенного переукрепления курса рубля сейчас нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации."Стабильный сильный рубль - это стабильная сильная экономика... действительно, курс волатильный и нельзя брать динамику только одного года, в этом году курс действительно укрепился на 10%, а в прошлом году он на 10% ослаб, но если брать динамику курса с 2022 года, то все-таки он скорее ослаб на 20%. Поэтому здесь какого-то прям существенного переукрепления нет", - сказала она.
2025
эльвира набиуллина, россия
Эльвира Набиуллина, РОССИЯ
11:36 29.10.2025 (обновлено: 11:42 29.10.2025)
 
Набиуллина прокомментировала ситуацию с укреплением курса рубля

Набиуллина заявила, что существенного переукрепления курса рубля нет

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Существенного переукрепления курса рубля сейчас нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.
"Стабильный сильный рубль - это стабильная сильная экономика... действительно, курс волатильный и нельзя брать динамику только одного года, в этом году курс действительно укрепился на 10%, а в прошлом году он на 10% ослаб, но если брать динамику курса с 2022 года, то все-таки он скорее ослаб на 20%. Поэтому здесь какого-то прям существенного переукрепления нет", - сказала она.
Эльвира Набиуллина
 
 
