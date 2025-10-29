Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал увеличить потребление рыбы среди россиян - 29.10.2025, ПРАЙМ
Путин призвал увеличить потребление рыбы среди россиян
Путин призвал увеличить потребление рыбы среди россиян - 29.10.2025, ПРАЙМ
Путин призвал увеличить потребление рыбы среди россиян
Президент России Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян. | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T13:45+0300
2025-10-29T13:56+0300
экономика
россия
камчатский край
владимир путин
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/img/84282/28/842822803_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_269a7a849a6ca740d5ba2663c016bee6.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян. Совещание Путина с членами правительства России проходит в режиме видео-конференц-связи. Обсуждается развитие рыбохозяйственного комплекса страны. С докладами выступают руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов. "Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом... У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается - должно быть больше. Обращаю внимание всех коллег, которые задействованы в этой работе на всех уровнях, - это на самом деле очень важный системный вопрос... Прошу сегодня представить конкретные предложения в этой сфере", - сказал глава государства на совещании.Он обратил внимание, что в тех странах, где уровень потребления рыбы и морепродуктов достаточно высокий, и продолжительность жизни увеличивается."У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается, должно быть больше", - подчеркнул президент.
камчатский край
россия, камчатский край, владимир путин, минздрав
Экономика, РОССИЯ, Камчатский край, Владимир Путин, Минздрав
13:45 29.10.2025 (обновлено: 13:56 29.10.2025)
 
Путин призвал увеличить потребление рыбы среди россиян

Путин призвал увеличить потребление рыбы и морепродуктов среди россиян

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян.
Совещание Путина с членами правительства России проходит в режиме видео-конференц-связи. Обсуждается развитие рыбохозяйственного комплекса страны. С докладами выступают руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
"Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом... У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается - должно быть больше. Обращаю внимание всех коллег, которые задействованы в этой работе на всех уровнях, - это на самом деле очень важный системный вопрос... Прошу сегодня представить конкретные предложения в этой сфере", - сказал глава государства на совещании.
Он обратил внимание, что в тех странах, где уровень потребления рыбы и морепродуктов достаточно высокий, и продолжительность жизни увеличивается.
"У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается, должно быть больше", - подчеркнул президент.
Патрушев призвал популяризировать потребление рыбы в России
24 октября, 13:08
 
Заголовок открываемого материала