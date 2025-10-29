Путин призвал увеличить потребление рыбы среди россиян

https://1prime.ru/20251029/ryba-864037422.html
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян. Совещание Путина с членами правительства России проходит в режиме видео-конференц-связи. Обсуждается развитие рыбохозяйственного комплекса страны. С докладами выступают руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов. "Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом... У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается - должно быть больше. Обращаю внимание всех коллег, которые задействованы в этой работе на всех уровнях, - это на самом деле очень важный системный вопрос... Прошу сегодня представить конкретные предложения в этой сфере", - сказал глава государства на совещании.Он обратил внимание, что в тех странах, где уровень потребления рыбы и морепродуктов достаточно высокий, и продолжительность жизни увеличивается."У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается, должно быть больше", - подчеркнул президент.
