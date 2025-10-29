Силуанов отреагировал на предложения по поэтапному переходу компаний на НДС

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ слышит предложения сделать поэтапным переход на НДС для компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, отреагирует на них, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов."Мы слышим эти предложения и на них отреагируем", - ответил он на вопрос, обсуждает ли Минфин ранее озвученные предложения сделать поэтапным введение НДС для малого и среднего бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
рф, минфин, антон силуанов
Экономика, РФ, Минфин, Антон Силуанов
11:03 29.10.2025 (обновлено: 11:16 29.10.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ слышит предложения сделать поэтапным переход на НДС для компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, отреагирует на них, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы слышим эти предложения и на них отреагируем", - ответил он на вопрос, обсуждает ли Минфин ранее озвученные предложения сделать поэтапным введение НДС для малого и среднего бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
Экономика РФ Минфин Антон Силуанов
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
