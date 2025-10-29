https://1prime.ru/20251029/siluanov-864035014.html
Силуанов отреагировал на предложения по поэтапному переходу компаний на НДС
Силуанов отреагировал на предложения по поэтапному переходу компаний на НДС - 29.10.2025, ПРАЙМ
Силуанов отреагировал на предложения по поэтапному переходу компаний на НДС
Минфин РФ слышит предложения сделать поэтапным переход на НДС для компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, отреагирует на них, заявил... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T11:03+0300
2025-10-29T11:03+0300
2025-10-29T11:16+0300
экономика
рф
минфин
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/66/841006688_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f278473fd69dfad185c52c7a7501cf46.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ слышит предложения сделать поэтапным переход на НДС для компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, отреагирует на них, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов."Мы слышим эти предложения и на них отреагируем", - ответил он на вопрос, обсуждает ли Минфин ранее озвученные предложения сделать поэтапным введение НДС для малого и среднего бизнеса на упрощенной системе налогообложения.
https://1prime.ru/20251028/nds--864007553.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/66/841006688_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_b190d6212d1f4c2a5c23ca2d7934b9ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, минфин, антон силуанов
Экономика, РФ, Минфин, Антон Силуанов
Силуанов отреагировал на предложения по поэтапному переходу компаний на НДС
Силуанов: Минфин слышит предложения по поэтапному переходу компаний на НДС