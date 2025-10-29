Подольск в Одесской области остался без света после взрывов

https://1prime.ru/20251029/smi-864031635.html
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Город Подольск в Одесской области на юге Украины остался без электроснабжения и частично без водоснабжения после взрывов, сообщает в среду украинское издание NV. По данным издания, ночью и утром в Подольске прогремело несколько взрывов. "Город остался без света, в некоторых районах также отсутствует водоснабжение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что на месте работают аварийные и энергетические службы.
