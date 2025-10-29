Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подольск в Одесской области остался без света после взрывов - 29.10.2025
Подольск в Одесской области остался без света после взрывов
Подольск в Одесской области остался без света после взрывов
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Город Подольск в Одесской области на юге Украины остался без электроснабжения и частично без водоснабжения после взрывов, сообщает в среду украинское издание NV. По данным издания, ночью и утром в Подольске прогремело несколько взрывов. "Город остался без света, в некоторых районах также отсутствует водоснабжение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что на месте работают аварийные и энергетические службы.
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Город Подольск в Одесской области на юге Украины остался без электроснабжения и частично без водоснабжения после взрывов, сообщает в среду украинское издание NV.
По данным издания, ночью и утром в Подольске прогремело несколько взрывов.
"Город остался без света, в некоторых районах также отсутствует водоснабжение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Отмечается, что на месте работают аварийные и энергетические службы.
 
Заголовок открываемого материала