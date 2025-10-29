https://1prime.ru/20251029/smi-864031635.html

Подольск в Одесской области остался без света после взрывов

Подольск в Одесской области остался без света после взрывов - 29.10.2025, ПРАЙМ

Подольск в Одесской области остался без света после взрывов

Город Подольск в Одесской области на юге Украины остался без электроснабжения и частично без водоснабжения после взрывов, сообщает в среду украинское издание... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T07:35+0300

2025-10-29T07:35+0300

2025-10-29T07:55+0300

энергетика

общество

экономика

украина

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864031635.jpg?1761713715

МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Город Подольск в Одесской области на юге Украины остался без электроснабжения и частично без водоснабжения после взрывов, сообщает в среду украинское издание NV. По данным издания, ночью и утром в Подольске прогремело несколько взрывов. "Город остался без света, в некоторых районах также отсутствует водоснабжение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что на месте работают аварийные и энергетические службы.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина