https://1prime.ru/20251029/ssha-864041625.html

Минфин США временно разрешил операции с предприятиями "Роснефти" в Германии

Минфин США временно разрешил операции с предприятиями "Роснефти" в Германии - 29.10.2025, ПРАЙМ

Минфин США временно разрешил операции с предприятиями "Роснефти" в Германии

Министерство финансов США разрешило проведение операций с дочерними предприятиями НК "Роснефть" в Германии до 29 апреля 2026 года, говорится в опубликованной... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T17:32+0300

2025-10-29T17:32+0300

2025-10-29T17:32+0300

финансы

германия

минфин сша

роснефть

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/87/829578762_0:21:3102:1766_1920x0_80_0_0_a8aa9c64edddfdca136417a2d80a410e.jpg

ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США разрешило проведение операций с дочерними предприятиями НК "Роснефть" в Германии до 29 апреля 2026 года, говорится в опубликованной лицензии ведомства. "Все транзакции, запрещенные положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, с участием Rosneft Deutschland GmbH или RN Refining & Marketing GmbH, или любой организации, в которой RN Germany или RN Refining & Marketing владеют, прямо или косвенно, индивидуально совокупно 50 процентами или более, разрешены до 00.01 по восточному летнему времени 29 апреля 2026 года", - указано в документе.

https://1prime.ru/20251029/zelenskiy-864041241.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, германия, минфин сша, роснефть, в мире