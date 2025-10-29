https://1prime.ru/20251029/ssha-864041625.html
Минфин США временно разрешил операции с предприятиями "Роснефти" в Германии
2025-10-29T17:32+0300
ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США разрешило проведение операций с дочерними предприятиями НК "Роснефть" в Германии до 29 апреля 2026 года, говорится в опубликованной лицензии ведомства. "Все транзакции, запрещенные положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, с участием Rosneft Deutschland GmbH или RN Refining & Marketing GmbH, или любой организации, в которой RN Germany или RN Refining & Marketing владеют, прямо или косвенно, индивидуально совокупно 50 процентами или более, разрешены до 00.01 по восточному летнему времени 29 апреля 2026 года", - указано в документе.
