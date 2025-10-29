https://1prime.ru/20251029/ssha-864048821.html

ФРС США вновь понизила ставку на 25 базисных пунктов

2025-10-29T21:19+0300

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам октябрьского заседания второй раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,75-4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В сентябре американский центробанк понизил ставку до 4-4,25% с 4,25-4,5%. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. Затем, в ноябре и декабре 2024 года, ФРС США снижала ставку на 25 базисных пунктов соответственно, после чего сохраняла ее на уровне 4,25-4,5%. "Имеющиеся показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность растет умеренными темпами. В этом году рост занятости замедлился, а уровень безработицы немного вырос, но до августа оставался низким... Инфляция ускорилась по сравнению с началом года и остается на несколько повышенном уровне", - указывает регулятор. Американский центробанк вновь подчеркнул, что при рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки он будет тщательно оценивать поступающие данные. Регулятор готов скорректировать позицию денежно-кредитной политики при появлении угроз его целям по уровню занятости и инфляции. ФРС США также объявила, что 1 декабря завершит сокращение объема ценных бумаг.

