ФРС США вновь понизила ставку на 25 базисных пунктов - 29.10.2025
ФРС США вновь понизила ставку на 25 базисных пунктов
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам октябрьского заседания второй раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,75-4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В сентябре американский центробанк понизил ставку до 4-4,25% с 4,25-4,5%. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. Затем, в ноябре и декабре 2024 года, ФРС США снижала ставку на 25 базисных пунктов соответственно, после чего сохраняла ее на уровне 4,25-4,5%. "Имеющиеся показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность растет умеренными темпами. В этом году рост занятости замедлился, а уровень безработицы немного вырос, но до августа оставался низким... Инфляция ускорилась по сравнению с началом года и остается на несколько повышенном уровне", - указывает регулятор. Американский центробанк вновь подчеркнул, что при рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки он будет тщательно оценивать поступающие данные. Регулятор готов скорректировать позицию денежно-кредитной политики при появлении угроз его целям по уровню занятости и инфляции. ФРС США также объявила, что 1 декабря завершит сокращение объема ценных бумаг.
Новости
финансы, мировая экономика, сша
Финансы, Мировая экономика, США
21:19 29.10.2025
 
ФРС США вновь понизила ставку на 25 базисных пунктов

ФРС США понизила ставку на 25 базисных пунктов до 3,75-4% годовых

Здание ФРС США в Вашингтоне
Здание ФРС США в Вашингтоне
Здание ФРС США в Вашингтоне. Архивное фото
© flickr.com/DonkeyHotey
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам октябрьского заседания второй раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,75-4% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
В сентябре американский центробанк понизил ставку до 4-4,25% с 4,25-4,5%.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.
Затем, в ноябре и декабре 2024 года, ФРС США снижала ставку на 25 базисных пунктов соответственно, после чего сохраняла ее на уровне 4,25-4,5%.
"Имеющиеся показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность растет умеренными темпами. В этом году рост занятости замедлился, а уровень безработицы немного вырос, но до августа оставался низким... Инфляция ускорилась по сравнению с началом года и остается на несколько повышенном уровне", - указывает регулятор.
Американский центробанк вновь подчеркнул, что при рассмотрении дополнительных корректировок целевого диапазона ставки он будет тщательно оценивать поступающие данные. Регулятор готов скорректировать позицию денежно-кредитной политики при появлении угроз его целям по уровню занятости и инфляции.
ФРС США также объявила, что 1 декабря завершит сокращение объема ценных бумаг.
В конгрессе предупредили о влиянии шатдауна на экономику США
