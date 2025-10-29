https://1prime.ru/20251029/ssha-864049038.html
Глава ФРС рассказал о последствиях шатдауна
Глава ФРС рассказал о последствиях шатдауна
ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Шатдаун скажется на экономической активности в США, однако после его окончания она должна восстановиться, заявил в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. "Приостановка работы правительства будет оказывать давление на экономическую активность, пока она остается в силе, но эти последствия должны быть обращены вспять после окончания шатдауна", - заявил Пауэлл. Экономика США может безвозвратно потерять от 7 до 14 миллиардов долларов из-за шатдауна, заявили ранее в среду в Управлении Конгресса США по бюджету (CBO). По прогнозу конгресса, рост ВВП США в четвертом квартале 2025 года снизится на 1-2 процентных пункта из-за шатдауна.
