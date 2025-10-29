https://1prime.ru/20251029/ssha-864049038.html

Глава ФРС рассказал о последствиях шатдауна

Глава ФРС рассказал о последствиях шатдауна - 29.10.2025, ПРАЙМ

Глава ФРС рассказал о последствиях шатдауна

Шатдаун скажется на экономической активности в США, однако после его окончания она должна восстановиться, заявил в среду глава Федеральной резервной системы... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T21:47+0300

2025-10-29T21:47+0300

2025-10-29T21:47+0300

мировая экономика

сша

джером пауэлл

конгресс сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/09/841370960_0:10:2048:1161_1920x0_80_0_0_0a47716a3ac49a2934f9893b8f59af96.jpg

ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Шатдаун скажется на экономической активности в США, однако после его окончания она должна восстановиться, заявил в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. "Приостановка работы правительства будет оказывать давление на экономическую активность, пока она остается в силе, но эти последствия должны быть обращены вспять после окончания шатдауна", - заявил Пауэлл. Экономика США может безвозвратно потерять от 7 до 14 миллиардов долларов из-за шатдауна, заявили ранее в среду в Управлении Конгресса США по бюджету (CBO). По прогнозу конгресса, рост ВВП США в четвертом квартале 2025 года снизится на 1-2 процентных пункта из-за шатдауна.

https://1prime.ru/20251029/ssha-864048821.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, джером пауэлл, конгресс сша