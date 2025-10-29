Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новые пошлины США приводят к росту инфляции, заявил Пауэлл - 29.10.2025
Новые пошлины США приводят к росту инфляции, заявил Пауэлл
Новые пошлины США приводят к росту инфляции, заявил Пауэлл - 29.10.2025, ПРАЙМ
Новые пошлины США приводят к росту инфляции, заявил Пауэлл
Новые пошлины США приводят к росту инфляции в стране, есть риск, что этот эффект будет длительным, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T21:52+0300
2025-10-29T21:52+0300
мировая экономика
сша
джером пауэлл
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/06/841370681_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_7255f004d1b1a4594a658e10ed07c0c5.jpg
ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Новые пошлины США приводят к росту инфляции в стране, есть риск, что этот эффект будет длительным, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. "Высокие пошлины приводят к росту цен на некоторые категории товаров, что в целом приводит к высокой инфляции", - заявил Пауэлл на пресс-конференции. По его словам, разумно предположить, что эффект будет "относительно коротким" - единичная подвижка в ценах. "Но также возможно, что влияние на инфляцию будут более устойчивым. И это риск, с которым нужно работать", - сказал Пауэлл.
сша
мировая экономика, сша, джером пауэлл
Мировая экономика, США, Джером Пауэлл
21:52 29.10.2025
 
Новые пошлины США приводят к росту инфляции, заявил Пауэлл

Глава ФРС Пауэлл: новые пошлины США приводят к росту инфляции

© Фото : Federal ReserveДжером Пауэлл
Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Джером Пауэлл. Архивное фото
© Фото : Federal Reserve
ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Новые пошлины США приводят к росту инфляции в стране, есть риск, что этот эффект будет длительным, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
"Высокие пошлины приводят к росту цен на некоторые категории товаров, что в целом приводит к высокой инфляции", - заявил Пауэлл на пресс-конференции.
По его словам, разумно предположить, что эффект будет "относительно коротким" - единичная подвижка в ценах.
"Но также возможно, что влияние на инфляцию будут более устойчивым. И это риск, с которым нужно работать", - сказал Пауэлл.
21:19
 
Мировая экономикаСШАДжером Пауэлл
 
 
