Новые пошлины США приводят к росту инфляции, заявил Пауэлл
ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Новые пошлины США приводят к росту инфляции в стране, есть риск, что этот эффект будет длительным, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. "Высокие пошлины приводят к росту цен на некоторые категории товаров, что в целом приводит к высокой инфляции", - заявил Пауэлл на пресс-конференции. По его словам, разумно предположить, что эффект будет "относительно коротким" - единичная подвижка в ценах. "Но также возможно, что влияние на инфляцию будут более устойчивым. И это риск, с которым нужно работать", - сказал Пауэлл.
