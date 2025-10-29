Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ФРС объяснил ослабление рынка труда в США - 29.10.2025, ПРАЙМ
Глава ФРС объяснил ослабление рынка труда в США
2025-10-29T23:06+0300
2025-10-29T23:06+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Перемены в подходах к миграции в США стали фактором в ослаблении рынка труда, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Паулл. "Драматически снизился приход новых работников. Два фактора существуют: снизилось участие рабочей силы, оно цикличное; а также снизился уровень миграции, что стало большой переменой в политике, которая началась при прошлой администрации и ускорилась", - заявил Пауэлл на пресс-конференции. Так он объяснил ослабление рынка труда. По его словам, разница в спросе и предложении также влияет на статистику безработицы, в зависимости от того, какой показатель быстрее снижается или растет. Президент США Дональд Трамп объявил задачей своей администрации закрытие границ для нелегалов, а также депортацию попавших в страну незаконно. Администрация также ужесточает подходы к выдаче отдельных категорий виз.
сша
мировая экономика, сша, дональд трамп
Мировая экономика, США, Дональд Трамп
23:06 29.10.2025
 
Глава ФРС объяснил ослабление рынка труда в США

Глава ФРС Паулл: изменения в подходах к миграции стали фактором ослабления рынка труда

© Фото : Federal ReserveПредседатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Архивное фото
© Фото : Federal Reserve
ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Перемены в подходах к миграции в США стали фактором в ослаблении рынка труда, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Паулл.
"Драматически снизился приход новых работников. Два фактора существуют: снизилось участие рабочей силы, оно цикличное; а также снизился уровень миграции, что стало большой переменой в политике, которая началась при прошлой администрации и ускорилась", - заявил Пауэлл на пресс-конференции.
Так он объяснил ослабление рынка труда.
По его словам, разница в спросе и предложении также влияет на статистику безработицы, в зависимости от того, какой показатель быстрее снижается или растет.
Президент США Дональд Трамп объявил задачей своей администрации закрытие границ для нелегалов, а также депортацию попавших в страну незаконно. Администрация также ужесточает подходы к выдаче отдельных категорий виз.
Здание ФРС США в Вашингтоне
ФРС США вновь понизила ставку на 25 базисных пунктов
21:19
 
Мировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
