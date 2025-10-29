https://1prime.ru/20251029/ssha-864050284.html

Глава ФРС объяснил ослабление рынка труда в США

Глава ФРС объяснил ослабление рынка труда в США - 29.10.2025, ПРАЙМ

Глава ФРС объяснил ослабление рынка труда в США

Перемены в подходах к миграции в США стали фактором в ослаблении рынка труда, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Паулл. | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T23:06+0300

2025-10-29T23:06+0300

2025-10-29T23:06+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/09/841370960_0:10:2048:1161_1920x0_80_0_0_0a47716a3ac49a2934f9893b8f59af96.jpg

ВАШИНГТОН, 29 окт - ПРАЙМ. Перемены в подходах к миграции в США стали фактором в ослаблении рынка труда, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Паулл. "Драматически снизился приход новых работников. Два фактора существуют: снизилось участие рабочей силы, оно цикличное; а также снизился уровень миграции, что стало большой переменой в политике, которая началась при прошлой администрации и ускорилась", - заявил Пауэлл на пресс-конференции. Так он объяснил ослабление рынка труда. По его словам, разница в спросе и предложении также влияет на статистику безработицы, в зависимости от того, какой показатель быстрее снижается или растет. Президент США Дональд Трамп объявил задачей своей администрации закрытие границ для нелегалов, а также депортацию попавших в страну незаконно. Администрация также ужесточает подходы к выдаче отдельных категорий виз.

https://1prime.ru/20251029/ssha-864048821.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп