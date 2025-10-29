Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швеция хочет использовать активы России для поставок истребителей Украине - 29.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251029/stenergard-864041407.html
Швеция хочет использовать активы России для поставок истребителей Украине
Швеция хочет использовать активы России для поставок истребителей Украине - 29.10.2025, ПРАЙМ
Швеция хочет использовать активы России для поставок истребителей Украине
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что поставки современных шведских истребители Gripen на Украину могут быть частично оплачены за | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T17:19+0300
2025-10-29T17:19+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ee2f40b637d47610b9a068a226176523.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что поставки современных шведских истребители Gripen на Украину могут быть частично оплачены за счет замороженных российских активов, при этом в Москве уже заявляли, что РФ будет преследовать по закону всех, кто окажется причастен к возможной конфискации этих замороженных в Европе средств. Премьер Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский 22 октября подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года. "Я думаю, что может быть несколько способов финансирования, и, вероятно, нам придется комбинировать разные методы. Но я считаю, что замороженные активы (России - ред.) должны быть частью этого", - сказала Стенергард на пресс-конференции в Стокгольме. В посольстве России в Стокгольме 23 октября прокомментировали планы королевства поставить Украине многоцелевые истребители Gripen E, заявив, что Швеции не привыкать к "нечистоплотным" сделкам: достаточно вспомнить поставки стратегической продукции из формально нейтральной Швеции в фашистскую Германию. В посольстве добавили, что Швеция неизменно выступает в авангарде сторонников накачивания киевского режима вооружениями и наращивания антироссийских санкций. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Jas Gripen E компании Saab - последняя модификация истребителя, принятого Швецией на вооружение в 1996 году. Первый полет прототипа этой модификации состоялся в 2019 году. Военно-воздушные силы Швеции на данный момент получили один из 60 заказанных Gripen E.
17:19 29.10.2025
 
Швеция хочет использовать активы России для поставок истребителей Украине

Швеция хочет использовать активы РФ для оплаты истребителей Gripen для Украины

Флаг Швеции
Флаг Швеции
Флаг Швеции. Архивное фото
© Unsplash/Simon Clare
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что поставки современных шведских истребители Gripen на Украину могут быть частично оплачены за счет замороженных российских активов, при этом в Москве уже заявляли, что РФ будет преследовать по закону всех, кто окажется причастен к возможной конфискации этих замороженных в Европе средств.
Премьер Швеции Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский 22 октября подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже шведских истребителей Gripen E Украине. По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года.
"Я думаю, что может быть несколько способов финансирования, и, вероятно, нам придется комбинировать разные методы. Но я считаю, что замороженные активы (России - ред.) должны быть частью этого", - сказала Стенергард на пресс-конференции в Стокгольме.
В посольстве России в Стокгольме 23 октября прокомментировали планы королевства поставить Украине многоцелевые истребители Gripen E, заявив, что Швеции не привыкать к "нечистоплотным" сделкам: достаточно вспомнить поставки стратегической продукции из формально нейтральной Швеции в фашистскую Германию. В посольстве добавили, что Швеция неизменно выступает в авангарде сторонников накачивания киевского режима вооружениями и наращивания антироссийских санкций.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Jas Gripen E компании Saab - последняя модификация истребителя, принятого Швецией на вооружение в 1996 году. Первый полет прототипа этой модификации состоялся в 2019 году. Военно-воздушные силы Швеции на данный момент получили один из 60 заказанных Gripen E.
Набиуллина рассказала о размороженных активах российских инвесторов
