Суд отказался проиндексировать ущерб "Алросе" по делу о хищении алмазов - 29.10.2025
Суд отказался проиндексировать ущерб "Алросе" по делу о хищении алмазов
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Суд в Москве отказался проиндексировать непогашенную часть ущерба алмазодобывающей компании "Алроса" по делу о хищении более тысячи алмазов, следует из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что столичный суд в июне 2021 года отправил бывшую сотрудницу "Алросы" и четырех ее соучастников, включая гражданина Грузии, в колонию общего режима на срок от 4 до 9 лет. Установлено, что участники группы в 2016-2019 годах похитили с территории "Алросы" 1027 алмазов высокого качества путем их подмены на техническое сырье. Суд удовлетворил иск о возмещении компании ущерба на более чем 713 миллионов рублей. "Алроса" через суд потребовала проиндексировать непогашенную осужденными часть ущерба. "В ходатайстве ПАО АК "Алроса" об индексации присужденных сумм по приговору от 21 июня 2021 года отказать", - говорится в материалах. Уточняется, что статьей 208 ГПК РФ предусмотрена возможность индексации только уже взысканных денежных сумм, выплата которых задержалась. В СК РФ ранее отмечали, что в ходе следствия удалось изъять 480 алмазов общей массой около 2 тысяч карат, а также деньги в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 600 миллионов рублей. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. "Алроса" занимает около 30% мирового и 90% российского рынка алмазодобычи. По итогам 2024 года объем добычи составил 33 миллиона карат. Запасы компании превышают 1 миллиард карат.
05:28 29.10.2025 (обновлено: 06:21 29.10.2025)
 
Суд отказался проиндексировать ущерб "Алросе" по делу о хищении алмазов

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Суд в Москве отказался проиндексировать непогашенную часть ущерба алмазодобывающей компании "Алроса" по делу о хищении более тысячи алмазов, следует из судебных материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что столичный суд в июне 2021 года отправил бывшую сотрудницу "Алросы" и четырех ее соучастников, включая гражданина Грузии, в колонию общего режима на срок от 4 до 9 лет. Установлено, что участники группы в 2016-2019 годах похитили с территории "Алросы" 1027 алмазов высокого качества путем их подмены на техническое сырье. Суд удовлетворил иск о возмещении компании ущерба на более чем 713 миллионов рублей.
"Алроса" через суд потребовала проиндексировать непогашенную осужденными часть ущерба.
"В ходатайстве ПАО АК "Алроса" об индексации присужденных сумм по приговору от 21 июня 2021 года отказать", - говорится в материалах.
Уточняется, что статьей 208 ГПК РФ предусмотрена возможность индексации только уже взысканных денежных сумм, выплата которых задержалась.
В СК РФ ранее отмечали, что в ходе следствия удалось изъять 480 алмазов общей массой около 2 тысяч карат, а также деньги в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 600 миллионов рублей.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. "Алроса" занимает около 30% мирового и 90% российского рынка алмазодобычи. По итогам 2024 года объем добычи составил 33 миллиона карат. Запасы компании превышают 1 миллиард карат.
 
