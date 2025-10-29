https://1prime.ru/20251029/titov-864041066.html
Китай запустил альтернативу SWIFT
2025-10-29T17:05+0300
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Китай запустил систему трансграничных расчётов Renminbi Digital - альтернативу SWIFT, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Довольно тихо, без шума и пыли Китай запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital – собственную альтернативу SWIFT",- приводит слова Титова его пресс-служба."Альтернативу не в прямом смысле, поскольку речь идет о расчетах в цифровом юане, однако для тех, кто торгует с Китаем, и хочет обойти долларовую систему, она вполне пригодна",- добавил Титов. По его словам, цифровой юань – это токен, который обращается в китайском государственном блокчейне. "Народный банк Китая выпускает цифровые юани и контролирует их оборот, коммерческие банки и лицензированные операторы обеспечивают клиентский доступ, международные шлюзы соединяют инфраструктуру",- заметил он. Пока что Renminbi Digital, подчеркнул он, доступна далеко не везде, но в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в России и других государствах СНГ пользоваться ей можно. "В 2025 году через систему уже прошел оборот, эквивалентный более чем 90 миллиардам долларов (в цифровых юанях, разумеется), постепенный переход международных расчётов в цифровые валюты центральных банков уже на марше", - заключил Титов.
