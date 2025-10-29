Китай запустил альтернативу SWIFT

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Китай запустил систему трансграничных расчётов Renminbi Digital - альтернативу SWIFT, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. &quot;Довольно тихо, без шума и пыли Китай запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital – собственную альтернативу SWIFT&quot;,- приводит слова Титова его пресс-служба."Альтернативу не в прямом смысле, поскольку речь идет о расчетах в цифровом юане, однако для тех, кто торгует с Китаем, и хочет обойти долларовую систему, она вполне пригодна",- добавил Титов. По его словам, цифровой юань – это токен, который обращается в китайском государственном блокчейне. "Народный банк Китая выпускает цифровые юани и контролирует их оборот, коммерческие банки и лицензированные операторы обеспечивают клиентский доступ, международные шлюзы соединяют инфраструктуру",- заметил он. Пока что Renminbi Digital, подчеркнул он, доступна далеко не везде, но в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в России и других государствах СНГ пользоваться ей можно. "В 2025 году через систему уже прошел оборот, эквивалентный более чем 90 миллиардам долларов (в цифровых юанях, разумеется), постепенный переход международных расчётов в цифровые валюты центральных банков уже на марше", - заключил Титов.
© РИА Новости . Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Флаг Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Китай запустил систему трансграничных расчётов Renminbi Digital - альтернативу SWIFT, заявил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

"Довольно тихо, без шума и пыли Китай запустил систему трансграничных расчетов Renminbi Digital – собственную альтернативу SWIFT",- приводит слова Титова его пресс-служба.

"Альтернативу не в прямом смысле, поскольку речь идет о расчетах в цифровом юане, однако для тех, кто торгует с Китаем, и хочет обойти долларовую систему, она вполне пригодна",- добавил Титов.
По его словам, цифровой юань – это токен, который обращается в китайском государственном блокчейне. "Народный банк Китая выпускает цифровые юани и контролирует их оборот, коммерческие банки и лицензированные операторы обеспечивают клиентский доступ, международные шлюзы соединяют инфраструктуру",- заметил он.
Пока что Renminbi Digital, подчеркнул он, доступна далеко не везде, но в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в России и других государствах СНГ пользоваться ей можно. "В 2025 году через систему уже прошел оборот, эквивалентный более чем 90 миллиардам долларов (в цифровых юанях, разумеется), постепенный переход международных расчётов в цифровые валюты центральных банков уже на марше", - заключил Титов.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Китай рассчитывает на реализацию договоренностей с США, заявил вице-премьер
26 октября, 16:07
 
