ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 год замедлит инфляцию
ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 год замедлит инфляцию
финансы
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что госбюджет на следующий год замедлит инфляцию и тем самым создаст пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы рассчитываем, что бюджет 2026 года поможет замедлить инфляцию, и это откроет больше пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки", - сказала она, выступая на заседании Совета Федерации.
2025
