ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 год замедлит инфляцию - 29.10.2025
ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 год замедлит инфляцию
ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 год замедлит инфляцию - 29.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 год замедлит инфляцию
Банк России рассчитывает, что госбюджет на следующий год замедлит инфляцию и тем самым создаст пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава ЦБ... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T11:37+0300
2025-10-29T11:44+0300
финансы
рф
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что госбюджет на следующий год замедлит инфляцию и тем самым создаст пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы рассчитываем, что бюджет 2026 года поможет замедлить инфляцию, и это откроет больше пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки", - сказала она, выступая на заседании Совета Федерации.
рф
финансы, рф, эльвира набиуллина
Финансы, РФ, Эльвира Набиуллина
11:37 29.10.2025 (обновлено: 11:44 29.10.2025)
 
ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 год замедлит инфляцию

ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 год создаст пространство для снижения ставки

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Здание Банка России. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что госбюджет на следующий год замедлит инфляцию и тем самым создаст пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы рассчитываем, что бюджет 2026 года поможет замедлить инфляцию, и это откроет больше пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки", - сказала она, выступая на заседании Совета Федерации.
Здание Госдумы - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Госдума поддержала проект бюджета на 2026 год
22 октября, 14:04
 
ФинансыРФЭльвира Набиуллина
 
 
