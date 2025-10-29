https://1prime.ru/20251029/tsb-864035732.html

ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 год замедлит инфляцию

ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 год замедлит инфляцию - 29.10.2025, ПРАЙМ

ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 год замедлит инфляцию

Банк России рассчитывает, что госбюджет на следующий год замедлит инфляцию и тем самым создаст пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава ЦБ... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T11:37+0300

2025-10-29T11:37+0300

2025-10-29T11:44+0300

финансы

рф

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Банк России рассчитывает, что госбюджет на следующий год замедлит инфляцию и тем самым создаст пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Мы рассчитываем, что бюджет 2026 года поможет замедлить инфляцию, и это откроет больше пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки", - сказала она, выступая на заседании Совета Федерации.

https://1prime.ru/20251022/byudzhet-863805341.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, эльвира набиуллина