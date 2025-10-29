Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость цинка достигла самого высокого уровня с декабря - 29.10.2025, ПРАЙМ
Стоимость цинка достигла самого высокого уровня с декабря
Стоимость цинка достигла самого высокого уровня с декабря
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в среду днем растет на 1%, поднявшись до самого высокого уровня с декабря 2024 года, следует из данных торгов. По состоянию на 13.19 мск цена цинка поднималась на 1,07%, до 3 095,3 доллара за тонну, следует из данных Investing. Ранее в ходе торгов цена выросла максимально до 3 100,25 доллара, что стало самым высоким уровнем с 13 декабря 2024 года. Стоимость металла поднимается шестой месяц подряд, суммарно за этот период цена выросла почти на 20%.
13:42 29.10.2025
 
Стоимость цинка достигла самого высокого уровня с декабря

Биржевая цена цинка в среду поднялась до рекордного уровня с декабря 2024 года

© РИА Новости . Александр Кондратюк
Разливочная машина для производства цинка в плавильном цехе
Разливочная машина для производства цинка в плавильном цехе. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в среду днем растет на 1%, поднявшись до самого высокого уровня с декабря 2024 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.19 мск цена цинка поднималась на 1,07%, до 3 095,3 доллара за тонну, следует из данных Investing.
Ранее в ходе торгов цена выросла максимально до 3 100,25 доллара, что стало самым высоким уровнем с 13 декабря 2024 года.
Стоимость металла поднимается шестой месяц подряд, суммарно за этот период цена выросла почти на 20%.
