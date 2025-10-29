https://1prime.ru/20251029/tsink-864037262.html
Стоимость цинка достигла самого высокого уровня с декабря
Стоимость цинка достигла самого высокого уровня с декабря
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в среду днем растет на 1%, поднявшись до самого высокого уровня с декабря 2024 года, следует из данных торгов. По состоянию на 13.19 мск цена цинка поднималась на 1,07%, до 3 095,3 доллара за тонну, следует из данных Investing. Ранее в ходе торгов цена выросла максимально до 3 100,25 доллара, что стало самым высоким уровнем с 13 декабря 2024 года. Стоимость металла поднимается шестой месяц подряд, суммарно за этот период цена выросла почти на 20%.
