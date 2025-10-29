Технический рейс парома Seabridge был необходим, заявил Туркменян

https://1prime.ru/20251029/turkmenjannyj-864031553.html

СОЧИ, 29 окт - ПРАЙМ. Первый технический рейс парома Seabridge (Сочи - Трабзон), который выполнялся 16 октября, был необходим для отработки маршрута и правил захода в порт, это распространенная международная практика при открытии новых пассажирских линий, но рейс не был завершен по техническим причинам, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг" - член совета директоров - директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян. "Был сокращенный экипаж, это так называемый технический рейс. Это в международной практике применяется всегда, когда открываются какие-то постоянные маршруты, тем более пассажирские, для того чтобы экипаж отработал маршрут и отработал правила захода и швартовки в порту назначения. Перед началом движения в соответствии с Указом Президента России (№ 502 от 21.07.2025 "Об особенностях захода судов в морские порты Российской Федерации" - ред.) мы подали все заявки как положено. С нашей стороны было подано порядка 150 листов - перед первым рейсом всегда так. Это все сертификаты, все разрешения на судно, на экипаж. Все было подано абсолютно заранее, за сутки до прихода судна…. Максимальный срок рассмотрения заявки - 24 часа. Нам дали ответ через 28 часов о том, что заявка не принята по техническим причинам. Мы не стали оставлять корабль в дрейфе, как раз на пути пролета дронов. Мы его отправили обратно, из соображений безопасности", - сказал Туркменян. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 16 октября, что тестовый международный рейс парома Seabridge выполнен из Турции в Сочи без согласия принимающей стороны, подобная ситуация недопустима, власти Кубани готовят обращение в Минтранс РФ о невозможности организации работы данного парома. Паромная линия Сочи - Трабзон (Турция) – Сочи действовала с 1993 по сентябрь 2011 года. О возобновлении запуска грузопассажирского парома между Сочи и Турцией говорилось еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этой цели судно Seabridge спустя девять лет перерыва, однако в итоге планы не осуществились. Судно Seabridge было построено в Италии в 1991 году, оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом 93 места - самолетные кресла в отдельном зале, остальные - в каютах со всеми удобствами. Судно прошло реновацию в 1991 и в 2024 году. Паром предназначен для перевозки 221 легкового автомобиля. Длина морского транспортного средства – 126 метров, ширина – 18,5 метров, оно имеет 8 палуб, половина из которых пассажирские.

