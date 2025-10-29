https://1prime.ru/20251029/tusk-864039094.html
Туск сделал наглое заявление о России и Орбане
Туск сделал наглое заявление о России и Орбане - 29.10.2025, ПРАЙМ
Туск сделал наглое заявление о России и Орбане
Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что венгерский лидер Виктор Орбан восхищен Россией и стремится преобразовать свою страну, ориентируясь на... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T15:31+0300
2025-10-29T15:31+0300
2025-10-29T15:31+0300
россия
мировая экономика
европа
москва
виктор орбан
дональд туск
the guardian
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859817925_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_13507e07c4e983464902034d71e45afc.jpg
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что венгерский лидер Виктор Орбан восхищен Россией и стремится преобразовать свою страну, ориентируясь на российскую модель. Об этом сообщает издание The Guardian."В последнее время Орбан, похоже, очарован Москвой. Теперь он считает, что лучше построить в некоторой степени авторитарную модель по образцу России", — отметил Туск.В понедельник Орбан выразил желание, чтобы Европейский союз начал обсуждения и достиг соглашения с Россией по вопросам будущей безопасности Европы и судьбы региона, который он назвал "территорией, известной как Украина".Кроме того, венгерский министр высказался о том, что отказ ЕС от переговоров с Москвой является серьезной ошибкой.
https://1prime.ru/20251029/rossiya-864036065.html
https://1prime.ru/20251029/frantsiya-864034867.html
европа
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859817925_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a4b100485f61a21e48e66912c7964208.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, европа, москва, виктор орбан, дональд туск, the guardian, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, ЕВРОПА, МОСКВА, Виктор Орбан, Дональд Туск, The Guardian, ЕС
Туск сделал наглое заявление о России и Орбане
Туск: Орбан очарован Москвой и хочет превратить Венгрию в Россию