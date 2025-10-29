https://1prime.ru/20251029/tusk-864039094.html

Туск сделал наглое заявление о России и Орбане

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что венгерский лидер Виктор Орбан восхищен Россией и стремится преобразовать свою страну, ориентируясь на российскую модель. Об этом сообщает издание The Guardian."В последнее время Орбан, похоже, очарован Москвой. Теперь он считает, что лучше построить в некоторой степени авторитарную модель по образцу России", — отметил Туск.В понедельник Орбан выразил желание, чтобы Европейский союз начал обсуждения и достиг соглашения с Россией по вопросам будущей безопасности Европы и судьбы региона, который он назвал "территорией, известной как Украина".Кроме того, венгерский министр высказался о том, что отказ ЕС от переговоров с Москвой является серьезной ошибкой.

