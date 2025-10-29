Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туск сделал наглое заявление о России и Орбане - 29.10.2025
Туск сделал наглое заявление о России и Орбане
Туск сделал наглое заявление о России и Орбане - 29.10.2025, ПРАЙМ
Туск сделал наглое заявление о России и Орбане
Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что венгерский лидер Виктор Орбан восхищен Россией и стремится преобразовать свою страну, ориентируясь на... | 29.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что венгерский лидер Виктор Орбан восхищен Россией и стремится преобразовать свою страну, ориентируясь на российскую модель. Об этом сообщает издание The Guardian.&quot;В последнее время Орбан, похоже, очарован Москвой. Теперь он считает, что лучше построить в некоторой степени авторитарную модель по образцу России&quot;, — отметил Туск.В понедельник Орбан выразил желание, чтобы Европейский союз начал обсуждения и достиг соглашения с Россией по вопросам будущей безопасности Европы и судьбы региона, который он назвал "территорией, известной как Украина".Кроме того, венгерский министр высказался о том, что отказ ЕС от переговоров с Москвой является серьезной ошибкой.
15:31 29.10.2025
 
Туск сделал наглое заявление о России и Орбане

Туск: Орбан очарован Москвой и хочет превратить Венгрию в Россию

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Туск
Дональд Туск. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что венгерский лидер Виктор Орбан восхищен Россией и стремится преобразовать свою страну, ориентируясь на российскую модель. Об этом сообщает издание The Guardian.

"В последнее время Орбан, похоже, очарован Москвой. Теперь он считает, что лучше построить в некоторой степени авторитарную модель по образцу России", — отметил Туск.

"Никакого соглашения". В США сделали новое заявление о российских землях
В понедельник Орбан выразил желание, чтобы Европейский союз начал обсуждения и достиг соглашения с Россией по вопросам будущей безопасности Европы и судьбы региона, который он назвал "территорией, известной как Украина".
Кроме того, венгерский министр высказался о том, что отказ ЕС от переговоров с Москвой является серьезной ошибкой.
"Окончательно уничтожит". Во Франции запаниковали из-за плана по Украине
