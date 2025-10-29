https://1prime.ru/20251029/udar-864040215.html
"Грозит подорвать". СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла США
"Грозит подорвать". СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла США - 29.10.2025, ПРАЙМ
"Грозит подорвать". СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла США
Испытание российской крылатой ракеты "Буревестник" с неограниченной дальностью представляет угрозу для безопасности США, пишет Asia Times. | 29.10.2025
2025-10-29T16:27+0300
2025-10-29T16:27+0300
2025-10-29T16:27+0300
мировая экономика
сша
владимир путин
валерий герасимов
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Испытание российской крылатой ракеты "Буревестник" с неограниченной дальностью представляет угрозу для безопасности США, пишет Asia Times."Проведенное Россией испытание крылатой ракеты с ядерной установкой не только сочетает в себе честолюбивые замыслы времен холодной войны и современное балансирование на грани допустимого, но и грозит подорвать неприкосновенность континентальной части США", — отмечается в статье.Автор также подчеркнул, что эта ракета может ставить под сомнение надежность американских гарантий безопасности для их союзников, так как США могут не захотеть подвергать риску свою нацию и города.В материале также упомянуто, что "Буревестник" может вынудить США потратиться на разработку систем противоракетной обороны, эффективность которых против такой ракеты не гарантируется.В воскресенье российский президент Владимир Путин сообщил во время визита в один из командных пунктов Объединенной группировки войск, что испытания ракеты "Буревестник" с ядерной установкой успешно завершены. Он подчеркнул, что это уникальная разработка, не имеющая аналогов в мире. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Путину, что испытание прошло 21 октября, и ракета преодолела 14 тысяч километров за 15 часов.
сша
"Грозит подорвать". СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла США
AT: испытание "Буревестника" может подорвать неприкосновенность США