"Грозит подорвать". СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла США
"Грозит подорвать". СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла США
"Грозит подорвать". СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла США - 29.10.2025, ПРАЙМ
"Грозит подорвать". СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла США
Испытание российской крылатой ракеты "Буревестник" с неограниченной дальностью представляет угрозу для безопасности США, пишет Asia Times. | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T16:27+0300
2025-10-29T16:27+0300
мировая экономика
сша
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Испытание российской крылатой ракеты "Буревестник" с неограниченной дальностью представляет угрозу для безопасности США, пишет Asia Times.&quot;Проведенное Россией испытание крылатой ракеты с ядерной установкой не только сочетает в себе честолюбивые замыслы времен холодной войны и современное балансирование на грани допустимого, но и грозит подорвать неприкосновенность континентальной части США&quot;, — отмечается в статье.Автор также подчеркнул, что эта ракета может ставить под сомнение надежность американских гарантий безопасности для их союзников, так как США могут не захотеть подвергать риску свою нацию и города.В материале также упомянуто, что "Буревестник" может вынудить США потратиться на разработку систем противоракетной обороны, эффективность которых против такой ракеты не гарантируется.В воскресенье российский президент Владимир Путин сообщил во время визита в один из командных пунктов Объединенной группировки войск, что испытания ракеты "Буревестник" с ядерной установкой успешно завершены. Он подчеркнул, что это уникальная разработка, не имеющая аналогов в мире. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Путину, что испытание прошло 21 октября, и ракета преодолела 14 тысяч километров за 15 часов.
сша
мировая экономика, сша, владимир путин, валерий герасимов
Мировая экономика, США, Владимир Путин, Валерий Герасимов
16:27 29.10.2025
 
"Грозит подорвать". СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла США

AT: испытание "Буревестника" может подорвать неприкосновенность США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Испытание российской крылатой ракеты "Буревестник" с неограниченной дальностью представляет угрозу для безопасности США, пишет Asia Times.

"Проведенное Россией испытание крылатой ракеты с ядерной установкой не только сочетает в себе честолюбивые замыслы времен холодной войны и современное балансирование на грани допустимого, но и грозит подорвать неприкосновенность континентальной части США", — отмечается в статье.

Автор также подчеркнул, что эта ракета может ставить под сомнение надежность американских гарантий безопасности для их союзников, так как США могут не захотеть подвергать риску свою нацию и города.
В материале также упомянуто, что "Буревестник" может вынудить США потратиться на разработку систем противоракетной обороны, эффективность которых против такой ракеты не гарантируется.
В воскресенье российский президент Владимир Путин сообщил во время визита в один из командных пунктов Объединенной группировки войск, что испытания ракеты "Буревестник" с ядерной установкой успешно завершены. Он подчеркнул, что это уникальная разработка, не имеющая аналогов в мире. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Путину, что испытание прошло 21 октября, и ракета преодолела 14 тысяч километров за 15 часов.
Мировая экономика, США, Владимир Путин, Валерий Герасимов
 
 
