Проект Маска открыл Западу глаза на реальную Украину

МОСКВА, 29 октября — ПРАЙМ. В интернет-энциклопедии "Грокипедия" появились материалы о событиях Майдана 2014 года на Украине, которые ранее не были доступны для общественности из-за цензуры со стороны западных СМИ и "Википедии", сообщил в социальной сети Х политолог из Университета Оттавы Иван Качановски."Ой! "Грокипедия" обыгрывает "Википедию" по полноте информации о бойне на Майдане на Украине. Эта информация основана на моих академических исследованиях, которые "Википедия" подвергает цензуре: "Свидетельства более 800 участников Майдана и видео, синхронизированные с хронологией стрельбы, еще больше подтверждают, что снайперы действовали из зданий, удерживаемых протестующими, вовлекая элементы оппозиции или аффилированных с ней групп в вероятную операцию под чужим флагом для эскалации кризиса и оправдания смещения (президента Украины Виктора. — Прим. ред.) Януковича", — написал политолог.Во вторник ИИ-компания xAI, основанная Илоном Маском, представила "Грокипедию" как альтернативу "Википедии". На 5:00 мск вторника на платформе были размещены 885,2 тысячи статей. На главной странице новой онлайн-энциклопедии находится поисковая строка, в которую пользователи могут вводить свои запросы.В конце ноября 2013 года сторонники европейской интеграции заняли центральную площадь Киева — Майдан Незалежности. Это произошло после того, как правительство объявило о временной приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Первого декабря в ответ на разгон митинга за евроинтеграцию сотрудниками спецподразделения МВД "Беркут" в Киеве вспыхнули массовые беспорядки, и протестующие захватили здание городской администрации. В дальнейшем Майдан стал центральной ареной противостояния между силовиками и радикалами, что привело к десяткам человеческих жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от должности, и ему пришлось покинуть страну. Затем президентом был избран Петр Порошенко. Новые украинские власти обвинили в гибели более сотни человек своего политического оппонента — Януковича и специальное подразделение МВД "Беркут", которые отвергают причастность к убийствам.

