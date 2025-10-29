https://1prime.ru/20251029/ukraina-864026709.html
Проект Маска открыл Западу глаза на реальную Украину
Проект Маска открыл Западу глаза на реальную Украину - 29.10.2025, ПРАЙМ
Проект Маска открыл Западу глаза на реальную Украину
В интернет-энциклопедии "Грокипедия" появились материалы о событиях Майдана 2014 года на Украине, которые ранее не были доступны для общественности из-за... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T01:20+0300
2025-10-29T01:20+0300
2025-10-29T01:21+0300
политика
украина
киев
запад
петр порошенко
ес
википедия
мвд
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861544040_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6ad7aba91aabbe5c00d9dbc2ef881e3.jpg
МОСКВА, 29 октября — ПРАЙМ. В интернет-энциклопедии "Грокипедия" появились материалы о событиях Майдана 2014 года на Украине, которые ранее не были доступны для общественности из-за цензуры со стороны западных СМИ и "Википедии", сообщил в социальной сети Х политолог из Университета Оттавы Иван Качановски."Ой! "Грокипедия" обыгрывает "Википедию" по полноте информации о бойне на Майдане на Украине. Эта информация основана на моих академических исследованиях, которые "Википедия" подвергает цензуре: "Свидетельства более 800 участников Майдана и видео, синхронизированные с хронологией стрельбы, еще больше подтверждают, что снайперы действовали из зданий, удерживаемых протестующими, вовлекая элементы оппозиции или аффилированных с ней групп в вероятную операцию под чужим флагом для эскалации кризиса и оправдания смещения (президента Украины Виктора. — Прим. ред.) Януковича", — написал политолог.Во вторник ИИ-компания xAI, основанная Илоном Маском, представила "Грокипедию" как альтернативу "Википедии". На 5:00 мск вторника на платформе были размещены 885,2 тысячи статей. На главной странице новой онлайн-энциклопедии находится поисковая строка, в которую пользователи могут вводить свои запросы.В конце ноября 2013 года сторонники европейской интеграции заняли центральную площадь Киева — Майдан Незалежности. Это произошло после того, как правительство объявило о временной приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Первого декабря в ответ на разгон митинга за евроинтеграцию сотрудниками спецподразделения МВД "Беркут" в Киеве вспыхнули массовые беспорядки, и протестующие захватили здание городской администрации. В дальнейшем Майдан стал центральной ареной противостояния между силовиками и радикалами, что привело к десяткам человеческих жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от должности, и ему пришлось покинуть страну. Затем президентом был избран Петр Порошенко. Новые украинские власти обвинили в гибели более сотни человек своего политического оппонента — Януковича и специальное подразделение МВД "Беркут", которые отвергают причастность к убийствам.
https://1prime.ru/20251028/ukraina-864000438.html
украина
киев
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861544040_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c906c0355c78c9d7cef63ec269d17773.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, запад, петр порошенко, ес, википедия, мвд, илон маск
Политика, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Петр Порошенко, ЕС, Википедия, МВД, Илон Маск
Проект Маска открыл Западу глаза на реальную Украину
Качановски: "Грокипедия" разметила ранее недоступные на Западе данные о Майдане
МОСКВА, 29 октября — ПРАЙМ.
В интернет-энциклопедии "Грокипедия" появились материалы о событиях Майдана 2014 года на Украине, которые ранее не были доступны для общественности из-за цензуры со стороны западных СМИ и "Википедии", сообщил в социальной сети Х
политолог из Университета Оттавы Иван Качановски.
"Ой! "Грокипедия" обыгрывает "Википедию" по полноте информации о бойне на Майдане на Украине. Эта информация основана на моих академических исследованиях, которые "Википедия" подвергает цензуре: "Свидетельства более 800 участников Майдана и видео, синхронизированные с хронологией стрельбы, еще больше подтверждают, что снайперы действовали из зданий, удерживаемых протестующими, вовлекая элементы оппозиции или аффилированных с ней групп в вероятную операцию под чужим флагом для эскалации кризиса и оправдания смещения (президента Украины Виктора. — Прим. ред.) Януковича", — написал политолог.
Во вторник ИИ-компания xAI, основанная Илоном Маском, представила "Грокипедию" как альтернативу "Википедии". На 5:00 мск вторника на платформе были размещены 885,2 тысячи статей. На главной странице новой онлайн-энциклопедии находится поисковая строка, в которую пользователи могут вводить свои запросы.
В конце ноября 2013 года сторонники европейской интеграции заняли центральную площадь Киева — Майдан Незалежности. Это произошло после того, как правительство объявило о временной приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Первого декабря в ответ на разгон митинга за евроинтеграцию сотрудниками спецподразделения МВД "Беркут" в Киеве вспыхнули массовые беспорядки, и протестующие захватили здание городской администрации. В дальнейшем Майдан стал центральной ареной противостояния между силовиками и радикалами, что привело к десяткам человеческих жертв.
В феврале 2014 года Верховная рада отстранила Януковича от должности, и ему пришлось покинуть страну. Затем президентом был избран Петр Порошенко. Новые украинские власти обвинили в гибели более сотни человек своего политического оппонента — Януковича и специальное подразделение МВД "Беркут", которые отвергают причастность к убийствам.
Экс-глава отдела ЦРУ объяснил, что случится на Украине без заключения мира