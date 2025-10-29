https://1prime.ru/20251029/ukraina-864027632.html
МОСКВА, 29 октября — ПРАЙМ. Западные лидеры проявляют неадекватность, когда притворяются, что в настоящий момент Крым принадлежит Украине, заявил в беседе с RTVI US на YouTube американский журналист Такер Карлсон."Запад делает вид, что Крым сейчас находится в составе Украины. Они хотят вернуть Крым. Это ребячество. Я не могу с этим согласиться. Это слишком глупо и слишком безрассудно", — отметил он.Вместе с тем Карлсон подчеркнул, что звучащие на Западе утверждения о скором крахе российской экономики являются не более чем средством, чтобы побудить Евросоюз и Соединенные Штаты продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине.Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, прошедшего после госпереворота на Украине. В ходе референдума 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе поддержали присоединение к России.
МОСКВА, 29 октября — ПРАЙМ.
Западные лидеры проявляют неадекватность, когда притворяются, что в настоящий момент Крым принадлежит Украине, заявил в беседе с RTVI US
на YouTube американский журналист Такер Карлсон.
"Запад делает вид, что Крым сейчас находится в составе Украины. Они хотят вернуть Крым. Это ребячество. Я не могу с этим согласиться. Это слишком глупо и слишком безрассудно", — отметил он.
Вместе с тем Карлсон подчеркнул, что звучащие на Западе утверждения о скором крахе российской экономики являются не более чем средством, чтобы побудить Евросоюз и Соединенные Штаты продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине.
Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, прошедшего после госпереворота на Украине. В ходе референдума 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе поддержали присоединение к России.
