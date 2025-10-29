Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
10:15 29.10.2025
 
"У России есть план". Украине сообщили ужасные новости

Bloomberg: у Запада нет плана победы для Украины

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. У западных союзников Киева отсутствует план победы, тогда как он есть у Москвы, сообщает Bloomberg.
"У России есть план для достижения победы, а у Украины — для выживания. Вопрос заключается в том, есть ли какой-либо план у ее союзников. Если отвечать коротко, то нет, или, по крайней мере, пока нет", — говорится в статье.
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
"В составе Украины". Такер Карлсон сделал жесткое заявление о Крыме
02:58
Обозреватель отметил, что недостаточная политическая воля США и стран Европы оказалась значительной слабостью для Украины в противостоянии с Россией, так как именно бездействие со стороны Запада может повлиять на завершение конфликта.
Автор материала также указал, что неспособность ЕС передать российские активы Украине из-за отказа Бельгии может оставить страну без необходимых денежных средств, так как финансовые резервы Киева могут исчерпаться уже в следующем году.

Ситуация с замороженными средствами

В четверг на саммите ЕС странам не удалось прийти к согласию по предложению Европейской комиссии относительно использования российских активов для нужд Киева. Согласно письменным выводам встречи, вопрос о вариантах финансовой поддержки Украины перенесли для обсуждения на следующем заседании. Премьер-министр Бельгии заявил, что все страны ЕС должны делить риски в случае использования российских активов. Он отметил, что Евросоюзу следует готовиться к искам со стороны западных компаний, которые могут потерять свои активы в России, если ЕС решит использовать российские суверенные активы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя позицию Бельгии по поводу конфискации российских активов, назвал удивительным, что на фоне военной напряженности в Европе раздаются такие мнения.
После начала специальной операции ЕС и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, преимущественно на счетах клиринговой системы Euroclear.
Монумент Независимости Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Проект Маска открыл Западу глаза на реальную Украину
01:20
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевБЕЛЬГИЯBloombergЕСДмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала