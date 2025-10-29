https://1prime.ru/20251029/ukraina-864034033.html
"У России есть план". Украине сообщили ужасные новости
У западных союзников Киева отсутствует план победы, тогда как он есть у Москвы, сообщает Bloomberg. | 29.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. У западных союзников Киева отсутствует план победы, тогда как он есть у Москвы, сообщает Bloomberg."У России есть план для достижения победы, а у Украины — для выживания. Вопрос заключается в том, есть ли какой-либо план у ее союзников. Если отвечать коротко, то нет, или, по крайней мере, пока нет", — говорится в статье.Обозреватель отметил, что недостаточная политическая воля США и стран Европы оказалась значительной слабостью для Украины в противостоянии с Россией, так как именно бездействие со стороны Запада может повлиять на завершение конфликта.Автор материала также указал, что неспособность ЕС передать российские активы Украине из-за отказа Бельгии может оставить страну без необходимых денежных средств, так как финансовые резервы Киева могут исчерпаться уже в следующем году.Ситуация с замороженными средствамиВ четверг на саммите ЕС странам не удалось прийти к согласию по предложению Европейской комиссии относительно использования российских активов для нужд Киева. Согласно письменным выводам встречи, вопрос о вариантах финансовой поддержки Украины перенесли для обсуждения на следующем заседании. Премьер-министр Бельгии заявил, что все страны ЕС должны делить риски в случае использования российских активов. Он отметил, что Евросоюзу следует готовиться к искам со стороны западных компаний, которые могут потерять свои активы в России, если ЕС решит использовать российские суверенные активы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя позицию Бельгии по поводу конфискации российских активов, назвал удивительным, что на фоне военной напряженности в Европе раздаются такие мнения.После начала специальной операции ЕС и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, преимущественно на счетах клиринговой системы Euroclear.
