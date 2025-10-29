Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли дерзкий план Британии против России - 29.10.2025
На Западе раскрыли дерзкий план Британии против России
На Западе раскрыли дерзкий план Британии против России - 29.10.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли дерзкий план Британии против России
Великобритания готовится к развертыванию войск на Украине, пишет Bloomberg. | 29.10.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
украина
великобритания
запад
МОСКВА, 29 окт —ПРАЙМ. Великобритания готовится к развертыванию войск на Украине, пишет Bloomberg."Следующее крупное военное развертывание Великобритании может быть осуществлено на Украине", — говорится в материале.Издание отмечает, что британские солдаты планируют обучать украинских военных вдали от линии фронта, а ВМС и ВВС Великобритании окажут помощь в контроле воздушного и морского пространства.Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили в понедельник заявил о готовности Лондона отправить свой военный контингент на Украину при условии достижения мирного соглашения. По его словам, Великобритания уже предусмотрела значительные бюджетные ассигнования на подготовку к потенциальному разворачиванию войск на территории Украины в случае урегулирования конфликта. По предварительным оценкам министра, стоимость пребывания британских сил на Украине может превысить 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно 134 миллиона долларов).На прошлой неделе газета Telegraph сообщила, что лидеры европейских стран в вопросе урегулирования конфликта на Украине играют второстепенную роль, не имея реального влияния на события, но при этом вступая с рекомендациями, которые могут быть проигнорированы. Издание утверждает, что Европейский Союз в данной ситуации не кажется активным политическим участником, а скорее напоминает структуру, которая будет нести финансовую нагрузку.
украина
великобритания
запад
мировая экономика, украина, великобритания, запад
Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗАПАД
17:48 29.10.2025
 
На Западе раскрыли дерзкий план Британии против России

Bloomberg: в Британии готовятся отправить войска на Украину

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон. Архивное фото
© Unsplash/Paul Fiedler
МОСКВА, 29 окт —ПРАЙМ. Великобритания готовится к развертыванию войск на Украине, пишет Bloomberg.
"Следующее крупное военное развертывание Великобритании может быть осуществлено на Украине", — говорится в материале.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
В Британии внезапно отреагировали на предупреждение Путина
24 октября, 04:21
Издание отмечает, что британские солдаты планируют обучать украинских военных вдали от линии фронта, а ВМС и ВВС Великобритании окажут помощь в контроле воздушного и морского пространства.
Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили в понедельник заявил о готовности Лондона отправить свой военный контингент на Украину при условии достижения мирного соглашения. По его словам, Великобритания уже предусмотрела значительные бюджетные ассигнования на подготовку к потенциальному разворачиванию войск на территории Украины в случае урегулирования конфликта. По предварительным оценкам министра, стоимость пребывания британских сил на Украине может превысить 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно 134 миллиона долларов).

На прошлой неделе газета Telegraph сообщила, что лидеры европейских стран в вопросе урегулирования конфликта на Украине играют второстепенную роль, не имея реального влияния на события, но при этом вступая с рекомендациями, которые могут быть проигнорированы. Издание утверждает, что Европейский Союз в данной ситуации не кажется активным политическим участником, а скорее напоминает структуру, которая будет нести финансовую нагрузку.
Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
"Это катастрофа". Журналист раскрыл самую большую ошибку Британии по России
15 октября, 19:45
 
Мировая экономикаУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯЗАПАД
 
 
