https://1prime.ru/20251029/ukraina-864044444.html

На Западе раскрыли дерзкий план Британии против России

На Западе раскрыли дерзкий план Британии против России - 29.10.2025, ПРАЙМ

На Западе раскрыли дерзкий план Британии против России

Великобритания готовится к развертыванию войск на Украине, пишет Bloomberg. | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T17:48+0300

2025-10-29T17:48+0300

2025-10-29T17:48+0300

мировая экономика

украина

великобритания

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg

МОСКВА, 29 окт —ПРАЙМ. Великобритания готовится к развертыванию войск на Украине, пишет Bloomberg."Следующее крупное военное развертывание Великобритании может быть осуществлено на Украине", — говорится в материале.Издание отмечает, что британские солдаты планируют обучать украинских военных вдали от линии фронта, а ВМС и ВВС Великобритании окажут помощь в контроле воздушного и морского пространства.Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили в понедельник заявил о готовности Лондона отправить свой военный контингент на Украину при условии достижения мирного соглашения. По его словам, Великобритания уже предусмотрела значительные бюджетные ассигнования на подготовку к потенциальному разворачиванию войск на территории Украины в случае урегулирования конфликта. По предварительным оценкам министра, стоимость пребывания британских сил на Украине может превысить 100 миллионов фунтов стерлингов (примерно 134 миллиона долларов).На прошлой неделе газета Telegraph сообщила, что лидеры европейских стран в вопросе урегулирования конфликта на Украине играют второстепенную роль, не имея реального влияния на события, но при этом вступая с рекомендациями, которые могут быть проигнорированы. Издание утверждает, что Европейский Союз в данной ситуации не кажется активным политическим участником, а скорее напоминает структуру, которая будет нести финансовую нагрузку.

https://1prime.ru/20251024/preduprezhdenie-863869455.html

https://1prime.ru/20251015/britaniya-863562888.html

украина

великобритания

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, великобритания, запад