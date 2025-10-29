https://1prime.ru/20251029/ukraina-864050697.html
В подконтрольном Киеву Запорожье начались перебои со светом
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Перебои со светом начались в подконтрольном ВСУ Запорожье после взрывов, передает агентство РБК-Украина. "Пишут о перебоях со светом в Запорожье после взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина. Перед этим агентство сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
