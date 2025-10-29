Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В подконтрольном Киеву Запорожье начались перебои со светом - 29.10.2025, ПРАЙМ
В подконтрольном Киеву Запорожье начались перебои со светом
В подконтрольном Киеву Запорожье начались перебои со светом - 29.10.2025, ПРАЙМ
В подконтрольном Киеву Запорожье начались перебои со светом
Перебои со светом начались в подконтрольном ВСУ Запорожье после взрывов, передает агентство РБК-Украина. | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T23:36+0300
2025-10-29T23:36+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Перебои со светом начались в подконтрольном ВСУ Запорожье после взрывов, передает агентство РБК-Украина. "Пишут о перебоях со светом в Запорожье после взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина. Перед этим агентство сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
23:36 29.10.2025
 
В подконтрольном Киеву Запорожье начались перебои со светом

В подконтрольном Киеву Запорожье после взрывов начались перебои со светом

МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Перебои со светом начались в подконтрольном ВСУ Запорожье после взрывов, передает агентство РБК-Украина.
"Пишут о перебоях со светом в Запорожье после взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.
Перед этим агентство сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
