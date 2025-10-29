https://1prime.ru/20251029/uran-863989816.html

"Ядерный аргумент". Европа решила поставить на карту все из-за России

"Ядерный аргумент". Европа решила поставить на карту все из-за России - 29.10.2025, ПРАЙМ

"Ядерный аргумент". Европа решила поставить на карту все из-за России

В ЕС хотят отказаться не только от российских нефти с газом, но и урана — причем уже в ближайшие пару лет. Планы по замещению грандиозные, однако эксперты... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T07:07+0300

2025-10-29T07:07+0300

2025-10-29T08:24+0300

мнения аналитиков

мировая экономика

европа

газ

москва

казахстан

михаил хачатурян

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

В ЕС хотят отказаться не только от российских нефти с газом, но и урана — причем уже в ближайшие пару лет. Планы по замещению грандиозные, однако эксперты обращают внимание на важную деталь."Сидят на российском"Западу не удается изменить положение дел. Например, четверть атомных станций в США работают именно на российском ядерном топливе. Схожая ситуация в Европе: 20 процентов всего импорта обогащенного урана — из России. И там с этим собираются покончить.Планы более чем сомнительные, ведь конфликт на Украине выявил мощную зависимость Европы от российских нефти и газа. Это, в свою очередь, резко увеличило потребность в ядерном топливе, отмечает The Economist.Вслед за поэтапным отказом от газа и транзита топлива с 1 января 2026 года Еврокомиссия намерена добиться того же и для урана, сообщила представитель исполнительного органа власти ЕС Ана Кайза Итконен.Где брать будутБританско-голландско-немецкий концерн Urenco обещает быстро нарастить мощности урановой фабрики в Алмело. "Стабильная государственная политика имеет решающее значение, и позитивным событием в ЕС стало намерение постепенно отказаться от российских ядерных материалов в рамках программы REPowerEU", — отметил управляющий директор концерна Эд Лутер.Но перспективы туманны. Как подчеркивают эксперты, западные компании, такие как Urenco и Orano, уже работают на пределе возможностей, а их проекты по расширению потребуют миллиардных инвестиций и долгие годы.Значит, нужно договариваться с другими поставщиками. Но и здесь проблемы."Среди крупнейших производителей можно выделить Нигер, однако для ЕС это менее надежный партнер, чем, например, Канада, которая, в свою очередь, находится под сильным влиянием США", — отмечает Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса, Финансового университета при Правительстве России.Дружественные связиСама по себе урановая руда напрямую в энергетике не используется, ее перерабатывают — обогащают и создают ядерное топливо. Россия — лидер по обогащению, располагает 44% всех мировых мощностей. Вдобавок Москва — крупнейший строитель АЭС за рубежом. Из 25 энергоблоков, возводимых по экспортным контрактам в мире, 22 сооружаются по российским технологиям."Казахстан и Узбекистан географически близки России, влияние Москвы здесь всегда было сильным. ЕС пытается открыть новую главу в отношениях со странами Центральной Азии, но уже есть Евразийский экономический союз (ЕАЭС), объединяющий Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию", — подчеркивает Сумароков.Так, еще в начале года Financial Times обращала внимание, что Казахстан (40% мировой добычи урана) наращивает экспорт в Россию и КНР, а в западные страны — наоборот, сокращает.Пекин и Москва увеличивают закупки урана у международных партнеров, указывали также в Центре стратегических и международных исследований США (CSIS). По данным CSIS, примерно две трети продаж государственной горнодобывающей группы "Казатомпром" в 2023-м обеспечили Россия, Китай и внутренний рынок.Экономистам и экспертам отрасли это представляется логичным: атомная энергетика расширяется и в России, и в Китае. А на мировом рынке Казахстан лидирует по добыче, Москва — по обогащению.Заточены на РоссиюОтказаться от российского обогащенного урана Европе будет сложно и технологически. Ряд европейских стран, в основном в Восточной Европе (Венгрия, Словакия, Чехия, Финляндия), эксплуатируют реакторы советской конструкции ВВЭР.Они спроектированы под конкретные типы топливных сборок. Замена потребует длительной сертификации, испытаний и модификации — это может растянуться на пять-семь лет, уточняет Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве России.Жесткая конкуренцияСпрос на уран в последние годы резко вырос. Среди причин — стремление к чистой энергии и сокращению выбросов углекислого газа. Плюс геополитическая неопределенность. На этом фоне ядерное топливо подскочило в цене в несколько раз.В 2021-м Европа платила России 678 евро за килограмм, в 2023-м — 1713. То есть рост от досанкционного уровня — в 2,5 раза. В 2024-м Москва продала ЕС 253 тонны обогащенного урана на 430 миллионов евро.По данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), к 2030-му урана действующим АЭС потребуется 86 тысяч тонн в год. К 2040-му — 150 тысяч. А производство сократится вдвое, что создаст значительный разрыв между спросом и предложением.И ЕС придется вступить в жесткую борьбу за объемы и мощности, прежде всего с США и Китаем.Как предупреждает Михаил Хачатурян, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финуниверситета, Европа окажется в заведомо сложном положении: издержки на поставки из Канады, Казахстана, Намибии, Австралии на 40-50% больше, цены на электроэнергию взлетят.Как результат — дальнейшее сокращение промышленного и технологического потенциала. О технологическом лидерстве, на которое все еще претендуют отдельные страны ЕС, при таком сценарии можно точно забыть.

https://1prime.ru/20251023/ekonomika-863832460.html

европа

москва

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, европа, газ, москва, казахстан, михаил хачатурян, ес