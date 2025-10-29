"Ядерный аргумент". Европа решила поставить на карту все из-за России

В ЕС хотят отказаться не только от российских нефти с газом, но и урана — причем уже в ближайшие пару лет. Планы по замещению грандиозные, однако эксперты обращают внимание на важную деталь."Сидят на российском"Западу не удается изменить положение дел. Например, четверть атомных станций в США работают именно на российском ядерном топливе. Схожая ситуация в Европе: 20 процентов всего импорта обогащенного урана — из России. И там с этим собираются покончить.Планы более чем сомнительные, ведь конфликт на Украине выявил мощную зависимость Европы от российских нефти и газа. В ЕС хотят отказаться не только от российских нефти с газом, но и урана — причем уже в ближайшие пару лет. Планы по замещению грандиозные, однако эксперты обращают внимание на важную деталь.
"Сидят на российском"
Западу не удается изменить положение дел. Например, четверть атомных станций в США работают именно на российском ядерном топливе. Схожая ситуация в Европе: 20 процентов всего импорта обогащенного урана — из России. И там с этим собираются покончить.
Планы более чем сомнительные, ведь конфликт на Украине выявил мощную зависимость Европы от российских нефти и газа. Это, в свою очередь, резко увеличило потребность в ядерном топливе, отмечает The Economist.
Вслед за поэтапным отказом от газа и транзита топлива с 1 января 2026 года Еврокомиссия намерена добиться того же и для урана, сообщила представитель исполнительного органа власти ЕС Ана Кайза Итконен.
Где брать будут
Британско-голландско-немецкий концерн Urenco обещает быстро нарастить мощности урановой фабрики в Алмело. "Стабильная государственная политика имеет решающее значение, и позитивным событием в ЕС стало намерение постепенно отказаться от российских ядерных материалов в рамках программы REPowerEU", — отметил управляющий директор концерна Эд Лутер.
Но перспективы туманны. Как подчеркивают эксперты, западные компании, такие как Urenco и Orano, уже работают на пределе возможностей, а их проекты по расширению потребуют миллиардных инвестиций и долгие годы.
Значит, нужно договариваться с другими поставщиками. Но и здесь проблемы.
"Среди крупнейших производителей можно выделить Нигер, однако для ЕС это менее надежный партнер, чем, например, Канада, которая, в свою очередь, находится под сильным влиянием США", — отмечает Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса, Финансового университета при Правительстве России.
Дружественные связи
Сама по себе урановая руда напрямую в энергетике не используется, ее перерабатывают — обогащают и создают ядерное топливо. Россия — лидер по обогащению, располагает 44% всех мировых мощностей. Вдобавок Москва — крупнейший строитель АЭС за рубежом. Из 25 энергоблоков, возводимых по экспортным контрактам в мире, 22 сооружаются по российским технологиям.
"Казахстан и Узбекистан географически близки России, влияние Москвы здесь всегда было сильным. ЕС пытается открыть новую главу в отношениях со странами Центральной Азии, но уже есть Евразийский экономический союз (ЕАЭС), объединяющий Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию", — подчеркивает Сумароков.
Так, еще в начале года Financial Times обращала внимание, что Казахстан (40% мировой добычи урана) наращивает экспорт в Россию и КНР, а в западные страны — наоборот, сокращает.
Пекин и Москва увеличивают закупки урана у международных партнеров, указывали также в Центре стратегических и международных исследований США (CSIS). По данным CSIS, примерно две трети продаж государственной горнодобывающей группы "Казатомпром" в 2023-м обеспечили Россия, Китай и внутренний рынок.
Экономистам и экспертам отрасли это представляется логичным: атомная энергетика расширяется и в России, и в Китае. А на мировом рынке Казахстан лидирует по добыче, Москва — по обогащению.
Заточены на Россию
Отказаться от российского обогащенного урана Европе будет сложно и технологически. Ряд европейских стран, в основном в Восточной Европе (Венгрия, Словакия, Чехия, Финляндия), эксплуатируют реакторы советской конструкции ВВЭР.
Они спроектированы под конкретные типы топливных сборок. Замена потребует длительной сертификации, испытаний и модификации — это может растянуться на пять-семь лет, уточняет Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве России.
Жесткая конкуренция
Спрос на уран в последние годы резко вырос. Среди причин — стремление к чистой энергии и сокращению выбросов углекислого газа. Плюс геополитическая неопределенность. На этом фоне ядерное топливо подскочило в цене в несколько раз.
В 2021-м Европа платила России 678 евро за килограмм, в 2023-м — 1713. То есть рост от досанкционного уровня — в 2,5 раза. В 2024-м Москва продала ЕС 253 тонны обогащенного урана на 430 миллионов евро.
По данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), к 2030-му урана действующим АЭС потребуется 86 тысяч тонн в год. К 2040-му — 150 тысяч. А производство сократится вдвое, что создаст значительный разрыв между спросом и предложением.
И ЕС придется вступить в жесткую борьбу за объемы и мощности, прежде всего с США и Китаем.
Как предупреждает Михаил Хачатурян, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финуниверситета, Европа окажется в заведомо сложном положении: издержки на поставки из Канады, Казахстана, Намибии, Австралии на 40-50% больше, цены на электроэнергию взлетят.
Как результат — дальнейшее сокращение промышленного и технологического потенциала. О технологическом лидерстве, на которое все еще претендуют отдельные страны ЕС, при таком сценарии можно точно забыть.
