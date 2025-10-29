https://1prime.ru/20251029/uzbekistan-864031837.html

В Узбекистане введут налоговые льготы для проектов по ИИ

узбекистан

ТАШКЕНТ, 29 окт - ПРАЙМ. Налоговые и таможенные льготы вводятся в Узбекистане до 2040 года для проектов по искусственному интеллекту (ИИ) и дата-центрам стоимостью свыше 100 миллионов долларов на территории республики Каракалпакстан, сообщил РИА Новости заместитель главы департамента по финансовым технологиям, ИИ и цифровизации администрации президента страны Хикматилла Убайдуллаев. "Президент Узбекистана утвердил пакет инвестиционных стимулов для иностранных компаний, реализующих проекты в Республике Каракалпакстан по созданию инфраструктуры искусственного интеллекта и центров обработки данных стоимостью более 100 миллионов долларов", - сказал Убайдуллаев. Он уточнил, что указанные инвесторы до 2040 года освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе серверов, графических процессоров (GPU) и систем охлаждения, не производимых в республике. На указанный срок компании, зарегистрированные в качестве резидентов национального ИТ-парка, включая экспортёров облачных и ИИ-услуг, также освобождаются от налогов на прибыль, имущество и землю, для иностранных акционеров установлена нулевая ставка налога на дивиденды. Иностранным инвесторам также будет разрешено осуществлять прямые международные платежи иностранным подрядчикам и поставщикам без прохождения через местные банковские счета, добавил Убайдуллаев.

