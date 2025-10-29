https://1prime.ru/20251029/uzbekistan-864031837.html
В Узбекистане введут налоговые льготы для проектов по ИИ
В Узбекистане введут налоговые льготы для проектов по ИИ - 29.10.2025, ПРАЙМ
В Узбекистане введут налоговые льготы для проектов по ИИ
Налоговые и таможенные льготы вводятся в Узбекистане до 2040 года для проектов по искусственному интеллекту (ИИ) и дата-центрам стоимостью свыше 100 миллионов... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T07:41+0300
2025-10-29T07:41+0300
2025-10-29T07:41+0300
экономика
мировая экономика
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864031837.jpg?1761712864
ТАШКЕНТ, 29 окт - ПРАЙМ. Налоговые и таможенные льготы вводятся в Узбекистане до 2040 года для проектов по искусственному интеллекту (ИИ) и дата-центрам стоимостью свыше 100 миллионов долларов на территории республики Каракалпакстан, сообщил РИА Новости заместитель главы департамента по финансовым технологиям, ИИ и цифровизации администрации президента страны Хикматилла Убайдуллаев.
"Президент Узбекистана утвердил пакет инвестиционных стимулов для иностранных компаний, реализующих проекты в Республике Каракалпакстан по созданию инфраструктуры искусственного интеллекта и центров обработки данных стоимостью более 100 миллионов долларов", - сказал Убайдуллаев.
Он уточнил, что указанные инвесторы до 2040 года освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе серверов, графических процессоров (GPU) и систем охлаждения, не производимых в республике.
На указанный срок компании, зарегистрированные в качестве резидентов национального ИТ-парка, включая экспортёров облачных и ИИ-услуг, также освобождаются от налогов на прибыль, имущество и землю, для иностранных акционеров установлена нулевая ставка налога на дивиденды.
Иностранным инвесторам также будет разрешено осуществлять прямые международные платежи иностранным подрядчикам и поставщикам без прохождения через местные банковские счета, добавил Убайдуллаев.
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, узбекистан
Экономика, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН
В Узбекистане введут налоговые льготы для проектов по ИИ
Узбекистан вводит налоговые льготы для проектов по ИИ в Каракалпакстане
ТАШКЕНТ, 29 окт - ПРАЙМ. Налоговые и таможенные льготы вводятся в Узбекистане до 2040 года для проектов по искусственному интеллекту (ИИ) и дата-центрам стоимостью свыше 100 миллионов долларов на территории республики Каракалпакстан, сообщил РИА Новости заместитель главы департамента по финансовым технологиям, ИИ и цифровизации администрации президента страны Хикматилла Убайдуллаев.
"Президент Узбекистана утвердил пакет инвестиционных стимулов для иностранных компаний, реализующих проекты в Республике Каракалпакстан по созданию инфраструктуры искусственного интеллекта и центров обработки данных стоимостью более 100 миллионов долларов", - сказал Убайдуллаев.
Он уточнил, что указанные инвесторы до 2040 года освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе серверов, графических процессоров (GPU) и систем охлаждения, не производимых в республике.
На указанный срок компании, зарегистрированные в качестве резидентов национального ИТ-парка, включая экспортёров облачных и ИИ-услуг, также освобождаются от налогов на прибыль, имущество и землю, для иностранных акционеров установлена нулевая ставка налога на дивиденды.
Иностранным инвесторам также будет разрешено осуществлять прямые международные платежи иностранным подрядчикам и поставщикам без прохождения через местные банковские счета, добавил Убайдуллаев.