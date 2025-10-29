Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Акции Visa стабильны в цене на постторгах - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251029/visa-864033542.html
Акции Visa стабильны в цене на постторгах
Акции Visa стабильны в цене на постторгах - 29.10.2025, ПРАЙМ
Акции Visa стабильны в цене на постторгах
Акции американской Visa Inc. в целом демонстрируют стабильность после закрытия основных торгов в США и после публикации показателей за прошедший финансовый год, | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T09:46+0300
2025-10-29T09:46+0300
экономика
рынок
торги
сша
visa
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855069964_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ce936817dc6e94695512d0fe8448dcc.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Акции американской Visa Inc. в целом демонстрируют стабильность после закрытия основных торгов в США и после публикации показателей за прошедший финансовый год, следует из данных торгов. Бумаги Visa дорожают на постторгах на 0,09%, до 347,22 долларов. Во вторник акции подешевели по итогам торгов на 0,26%, до 346,9 доллара за акцию. Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний, обслуживающих банковские карты, по итогам финансового года, завершившегося 30 сентября, выросла на 14,3% к предшествовавшему году и составила 20,058 миллиарда долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании увеличилась до 10,2 доллара с 9,73 доллара годом ранее, выручка Visa поднялась на 11,3%, до 40 миллиардов долларов. По итогам четвертого квартала финансового года чистая прибыль Visa снизилась на 4,3% в годовом выражении - до 5,09 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,62 доллара после 2,65 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании увеличилась на 11,5%, до 10,724 миллиарда долларов. Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.
https://1prime.ru/20251029/zoloto-864033069.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855069964_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a2ffb836b8e894b2b318522c60b1f7a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, visa
Экономика, Рынок, Торги, США, Visa
09:46 29.10.2025
 
Акции Visa стабильны в цене на постторгах

Акции Visa стабильны в цене на постторгах после публикации отчетности

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкБанковские карты Visa
Банковские карты Visa - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Банковские карты Visa. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Акции американской Visa Inc. в целом демонстрируют стабильность после закрытия основных торгов в США и после публикации показателей за прошедший финансовый год, следует из данных торгов.
Бумаги Visa дорожают на постторгах на 0,09%, до 347,22 долларов. Во вторник акции подешевели по итогам торгов на 0,26%, до 346,9 доллара за акцию.
Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний, обслуживающих банковские карты, по итогам финансового года, завершившегося 30 сентября, выросла на 14,3% к предшествовавшему году и составила 20,058 миллиарда долларов.
В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании увеличилась до 10,2 доллара с 9,73 доллара годом ранее, выручка Visa поднялась на 11,3%, до 40 миллиардов долларов.
По итогам четвертого квартала финансового года чистая прибыль Visa снизилась на 4,3% в годовом выражении - до 5,09 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,62 доллара после 2,65 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании увеличилась на 11,5%, до 10,724 миллиарда долларов.
Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Золото дешевеет в среду утром
08:56
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАVisa
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала