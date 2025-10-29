Акции Visa стабильны в цене на постторгах

https://1prime.ru/20251029/visa-864033542.html
2025-10-29T09:46+0300
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Акции американской Visa Inc. в целом демонстрируют стабильность после закрытия основных торгов в США и после публикации показателей за прошедший финансовый год, следует из данных торгов. Бумаги Visa дорожают на постторгах на 0,09%, до 347,22 долларов. Во вторник акции подешевели по итогам торгов на 0,26%, до 346,9 доллара за акцию. Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний, обслуживающих банковские карты, по итогам финансового года, завершившегося 30 сентября, выросла на 14,3% к предшествовавшему году и составила 20,058 миллиарда долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании увеличилась до 10,2 доллара с 9,73 доллара годом ранее, выручка Visa поднялась на 11,3%, до 40 миллиардов долларов. По итогам четвертого квартала финансового года чистая прибыль Visa снизилась на 4,3% в годовом выражении - до 5,09 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,62 доллара после 2,65 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании увеличилась на 11,5%, до 10,724 миллиарда долларов. Visa - глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.
