https://1prime.ru/20251029/vlasti-864030433.html

Власти Италии не вывели страну из энергетического кризиса

Власти Италии не вывели страну из энергетического кризиса - 29.10.2025, ПРАЙМ

Власти Италии не вывели страну из энергетического кризиса

Меры правительства премьер-министра Италии Джорджи Мелони не привели к выходу страны из энергетического кризиса: наоборот, расходы государства на импорт... | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T06:16+0300

2025-10-29T06:16+0300

2025-10-29T06:31+0300

энергетика

газ

мировая экономика

италия

сша

катар

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864030433.jpg?1761708691

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Меры правительства премьер-министра Италии Джорджи Мелони не привели к выходу страны из энергетического кризиса: наоборот, расходы государства на импорт углеводородов увеличились на треть за три года, следует из анализа РИА Новости данных итальянских министерств и статслужбы. Джорджа Мелони три года назад стала первой в истории Италии женщиной-премьером. Выход страны из "драмы энергетического кризиса" и диверсификация поставок сырья - это один из приоритетов, обозначенных ею в предвыборной программе. Мелони также заявляла о необходимости развития стратегии Made in Italy и продвижения итальянской продукции на мировых рынках. Однако пока предвыборные обещания реализовать не удалось. Импорт углеводородов в январе-августе текущего года увеличился на 31,4% по сравнению с показателем тремя годами ранее, достигнув 38,5 миллиарда евро. Главным образом расходы выросли из-за переориентации закупок с российского газа на топливо из других стран. Если в 2021 году около 41% импорта природного газа Италии поступало из России, то в сентябре 2025 года показатель снизился до менее чем 2%. Сейчас большая часть газовых потребностей итальянской экономики покрывается за счет сжиженного природного газа из США, Катара и стран Северной Африки. При этом отказ от российского газа привел к резкому увеличению тарифов. Так, стоимость электричества для итальянских домохозяйств по состоянию на июнь текущего года составляла 32,9 евроцента за киловатт-час, что выше уровня в 23,6 евроцента, зафиксированного на конец 2021 года. Таким образом, цены на электроэнергию остаются выше докризисного уровня. В целом внешняя торговля Италии в настоящее время стагнирует. Экспорт за три года увеличился только на 1,49%: если в третьем квартале 2022 года он составлял 147,9 миллиарда евро, то во втором квартале 2025 года - 149 миллиардов. При этом первые два квартала после прихода Мелони к власти он показывал стабильно высокие темпы роста - на 6% в среднем за квартал, а затем, наоборот, стал сокращаться - на 0,2% за три месяца. Импорт также показывает не лучшую динамику: в 2022 году, до прихода Мелони в итальянское правительство, он рос в среднем на 16% год к году, а первые два квартала ее правления - на 3,4%. Затем же в среднем импорт сокращался на 0,4%. Во втором квартале он составил 137,6 миллиарда евро.

италия

сша

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, италия, сша, катар