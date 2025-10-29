Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Италии не вывели страну из энергетического кризиса - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251029/vlasti-864030433.html
Власти Италии не вывели страну из энергетического кризиса
Власти Италии не вывели страну из энергетического кризиса - 29.10.2025, ПРАЙМ
Власти Италии не вывели страну из энергетического кризиса
Меры правительства премьер-министра Италии Джорджи Мелони не привели к выходу страны из энергетического кризиса: наоборот, расходы государства на импорт... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T06:16+0300
2025-10-29T06:31+0300
энергетика
газ
мировая экономика
италия
сша
катар
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864030433.jpg?1761708691
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Меры правительства премьер-министра Италии Джорджи Мелони не привели к выходу страны из энергетического кризиса: наоборот, расходы государства на импорт углеводородов увеличились на треть за три года, следует из анализа РИА Новости данных итальянских министерств и статслужбы. Джорджа Мелони три года назад стала первой в истории Италии женщиной-премьером. Выход страны из "драмы энергетического кризиса" и диверсификация поставок сырья - это один из приоритетов, обозначенных ею в предвыборной программе. Мелони также заявляла о необходимости развития стратегии Made in Italy и продвижения итальянской продукции на мировых рынках. Однако пока предвыборные обещания реализовать не удалось. Импорт углеводородов в январе-августе текущего года увеличился на 31,4% по сравнению с показателем тремя годами ранее, достигнув 38,5 миллиарда евро. Главным образом расходы выросли из-за переориентации закупок с российского газа на топливо из других стран. Если в 2021 году около 41% импорта природного газа Италии поступало из России, то в сентябре 2025 года показатель снизился до менее чем 2%. Сейчас большая часть газовых потребностей итальянской экономики покрывается за счет сжиженного природного газа из США, Катара и стран Северной Африки. При этом отказ от российского газа привел к резкому увеличению тарифов. Так, стоимость электричества для итальянских домохозяйств по состоянию на июнь текущего года составляла 32,9 евроцента за киловатт-час, что выше уровня в 23,6 евроцента, зафиксированного на конец 2021 года. Таким образом, цены на электроэнергию остаются выше докризисного уровня. В целом внешняя торговля Италии в настоящее время стагнирует. Экспорт за три года увеличился только на 1,49%: если в третьем квартале 2022 года он составлял 147,9 миллиарда евро, то во втором квартале 2025 года - 149 миллиардов. При этом первые два квартала после прихода Мелони к власти он показывал стабильно высокие темпы роста - на 6% в среднем за квартал, а затем, наоборот, стал сокращаться - на 0,2% за три месяца. Импорт также показывает не лучшую динамику: в 2022 году, до прихода Мелони в итальянское правительство, он рос в среднем на 16% год к году, а первые два квартала ее правления - на 3,4%. Затем же в среднем импорт сокращался на 0,4%. Во втором квартале он составил 137,6 миллиарда евро.
италия
сша
катар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мировая экономика, италия, сша, катар
Энергетика, Газ, Мировая экономика, ИТАЛИЯ, США, КАТАР
06:16 29.10.2025 (обновлено: 06:31 29.10.2025)
 
Власти Италии не вывели страну из энергетического кризиса

При Мелони расходы Италии на импорт энергоносителей подскочили на треть

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Меры правительства премьер-министра Италии Джорджи Мелони не привели к выходу страны из энергетического кризиса: наоборот, расходы государства на импорт углеводородов увеличились на треть за три года, следует из анализа РИА Новости данных итальянских министерств и статслужбы.
Джорджа Мелони три года назад стала первой в истории Италии женщиной-премьером. Выход страны из "драмы энергетического кризиса" и диверсификация поставок сырья - это один из приоритетов, обозначенных ею в предвыборной программе. Мелони также заявляла о необходимости развития стратегии Made in Italy и продвижения итальянской продукции на мировых рынках.
Однако пока предвыборные обещания реализовать не удалось. Импорт углеводородов в январе-августе текущего года увеличился на 31,4% по сравнению с показателем тремя годами ранее, достигнув 38,5 миллиарда евро.
Главным образом расходы выросли из-за переориентации закупок с российского газа на топливо из других стран. Если в 2021 году около 41% импорта природного газа Италии поступало из России, то в сентябре 2025 года показатель снизился до менее чем 2%. Сейчас большая часть газовых потребностей итальянской экономики покрывается за счет сжиженного природного газа из США, Катара и стран Северной Африки.
При этом отказ от российского газа привел к резкому увеличению тарифов. Так, стоимость электричества для итальянских домохозяйств по состоянию на июнь текущего года составляла 32,9 евроцента за киловатт-час, что выше уровня в 23,6 евроцента, зафиксированного на конец 2021 года. Таким образом, цены на электроэнергию остаются выше докризисного уровня.
В целом внешняя торговля Италии в настоящее время стагнирует. Экспорт за три года увеличился только на 1,49%: если в третьем квартале 2022 года он составлял 147,9 миллиарда евро, то во втором квартале 2025 года - 149 миллиардов. При этом первые два квартала после прихода Мелони к власти он показывал стабильно высокие темпы роста - на 6% в среднем за квартал, а затем, наоборот, стал сокращаться - на 0,2% за три месяца.
Импорт также показывает не лучшую динамику: в 2022 году, до прихода Мелони в итальянское правительство, он рос в среднем на 16% год к году, а первые два квартала ее правления - на 3,4%. Затем же в среднем импорт сокращался на 0,4%. Во втором квартале он составил 137,6 миллиарда евро.
 
ЭнергетикаГазМировая экономикаИТАЛИЯСШАКАТАР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала