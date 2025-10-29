Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выручка от продажи косметики на маркетплейсах в России выросла - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251029/vyruchka-864029421.html
Выручка от продажи косметики на маркетплейсах в России выросла
Выручка от продажи косметики на маркетплейсах в России выросла - 29.10.2025, ПРАЙМ
Выручка от продажи косметики на маркетплейсах в России выросла
Выручка от продажи косметики на маркетплейсах в РФ в 2025 году выросла: так, с начала года общий объем продаж по этому направлению на Wildberries вырос на 8% в... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T05:06+0300
2025-10-29T05:06+0300
бизнес
россия
wildberries
ozon
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864029421.jpg?1761703613
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Выручка от продажи косметики на маркетплейсах в РФ в 2025 году выросла: так, с начала года общий объем продаж по этому направлению на Wildberries вырос на 8% в годовом выражении, до 189,78 миллиарда рублей, а на Ozon - на 66%, до 107,16 миллиарда, посчитали аналитики "Контура" для РИА Новости. Так, выручка Wildberries от продажи товаров красоты составила 189,78 миллиарда рублей в период с 1 января по 23 октября, в годовом выражении она увеличилась на 7,9%. За это время на маркетплейсе было продано 374,3 миллиона таких продуктов - из них 111,6 миллиона являются товарами российских брендов. Выручка Ozon от продажи косметически-парфюмерных товаров составила 107,16 миллиарда рублей, за год показатель увеличился на 65,6%. Всего на площадке было продано 180,4 миллиона продуктов красоты, из которых 67,4 миллиона являются товарами отечественного производства. На маркетплейсе можно найти 7,58 миллиона различных продуктов этой категории. Больше всего товаров было продано в категориях "Парфюмерия", "Макияж", а также в сегменте уходовых средств. Чаще всего россияне выбирали такие косметические бренды, как Vios, Mixit, Estel, Ollie Professional.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, wildberries, ozon
Бизнес, РОССИЯ, Wildberries, Ozon
05:06 29.10.2025
 
Выручка от продажи косметики на маркетплейсах в России выросла

Выручка от продажи косметики на маркетплейсах в России выросла на 8%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Выручка от продажи косметики на маркетплейсах в РФ в 2025 году выросла: так, с начала года общий объем продаж по этому направлению на Wildberries вырос на 8% в годовом выражении, до 189,78 миллиарда рублей, а на Ozon - на 66%, до 107,16 миллиарда, посчитали аналитики "Контура" для РИА Новости.
Так, выручка Wildberries от продажи товаров красоты составила 189,78 миллиарда рублей в период с 1 января по 23 октября, в годовом выражении она увеличилась на 7,9%. За это время на маркетплейсе было продано 374,3 миллиона таких продуктов - из них 111,6 миллиона являются товарами российских брендов.
Выручка Ozon от продажи косметически-парфюмерных товаров составила 107,16 миллиарда рублей, за год показатель увеличился на 65,6%. Всего на площадке было продано 180,4 миллиона продуктов красоты, из которых 67,4 миллиона являются товарами отечественного производства. На маркетплейсе можно найти 7,58 миллиона различных продуктов этой категории.
Больше всего товаров было продано в категориях "Парфюмерия", "Макияж", а также в сегменте уходовых средств. Чаще всего россияне выбирали такие косметические бренды, как Vios, Mixit, Estel, Ollie Professional.
 
БизнесРОССИЯWildberriesOzon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала