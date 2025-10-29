https://1prime.ru/20251029/vyruchka-864029421.html
Выручка от продажи косметики на маркетплейсах в России выросла
2025-10-29T05:06+0300
бизнес
россия
wildberries
ozon
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Выручка от продажи косметики на маркетплейсах в РФ в 2025 году выросла: так, с начала года общий объем продаж по этому направлению на Wildberries вырос на 8% в годовом выражении, до 189,78 миллиарда рублей, а на Ozon - на 66%, до 107,16 миллиарда, посчитали аналитики "Контура" для РИА Новости.
Так, выручка Wildberries от продажи товаров красоты составила 189,78 миллиарда рублей в период с 1 января по 23 октября, в годовом выражении она увеличилась на 7,9%. За это время на маркетплейсе было продано 374,3 миллиона таких продуктов - из них 111,6 миллиона являются товарами российских брендов.
Выручка Ozon от продажи косметически-парфюмерных товаров составила 107,16 миллиарда рублей, за год показатель увеличился на 65,6%. Всего на площадке было продано 180,4 миллиона продуктов красоты, из которых 67,4 миллиона являются товарами отечественного производства. На маркетплейсе можно найти 7,58 миллиона различных продуктов этой категории.
Больше всего товаров было продано в категориях "Парфюмерия", "Макияж", а также в сегменте уходовых средств. Чаще всего россияне выбирали такие косметические бренды, как Vios, Mixit, Estel, Ollie Professional.
