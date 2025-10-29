https://1prime.ru/20251029/yuan-864033735.html
Рубль в начале торгов среды укрепился к юаню
экономика
рынок
юань
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды укрепляется к юаню: курс китайской валюты понижается до 11,16 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,16 рубля.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,16 рубля.