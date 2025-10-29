https://1prime.ru/20251029/zapusk-864030294.html

Запуск парома Сочи — Трабзон позволит организовать отдых выходного дня

СОЧИ, 29 окт - ПРАЙМ. Запуск парома Сочи - Трабзон (Турция) позволит организовать отдых в формате поездок "выходного дня", заявил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян. "Сочи – это приграничный город. Открытие нового морского направления даст глоток свежего воздуха для жителей и гостей курорта. У нас раньше практиковались поездки выходного дня - с пятницы по понедельник. Это очень удобно", - сказал Туркменян. Он также рассказал, что до 2011 года направление было востребованным среди школьных и студенческих групп, а также творческих коллективов. По словам директора компании, особенно большой спрос на паромное сообщение фиксировали в период летних каникул и на Новый год. Туркменян также поделился с РИА Новости, что планирует запуск организованной программы для групп туристов к предстоящим новогодним праздникам, уже идут переговоры с турецкими турагентствами. "У нас были достаточно добрососедские отношения с этим регионом. Мы возили группы школьников, студентов, творческие коллективы. Ездили краевые и городские делегации, проводились ярмарки, выставки турецких и российских товаров. Была активная деловая и культурная жизнь. Был выстроен хороший диалог и взаимоотношения, очень много турецких туристов приезжало", - сказал Туркменян. Он подчеркнул, что проживание на пароме SEABRIDGE в период стоянки в Трабзоне для тех, кто возвращается в Сочи этим же рейсом, - бесплатное. "Пока (корабль - ред.) стоит на стоянке, человек может там оставаться, не арендовать жилье. Так на гостинице можно сэкономить", - сказал Туркменян. Паромная линия Сочи - Трабзон (Турция) – Сочи действовала с 1993 по сентябрь 2011 года. О возобновлении запуска грузопассажирского парома между Сочи и Турцией говорилось еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этой цели судно SEABRIDGE спустя девять лет перерыва, однако в итоге планы не осуществились. Судно SEABRIDGE было построено в Италии в 1991 году, оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом 93 места - самолетные кресла в отдельном зале, остальные - в каютах со всеми удобствами. Судно прошло реновацию в 1991 и в 2024 году. Паром предназначен для перевозки 221 легкового автомобиля. Длина морского транспортного средства – 126 метров, ширина – 18,5 метра, оно имеет 8 палуб, половина из которых пассажирские.

