https://1prime.ru/20251029/zayavlenie-864043777.html

"Единственный выход". В США сделали заявление об Украине

"Единственный выход". В США сделали заявление об Украине - 29.10.2025, ПРАЙМ

"Единственный выход". В США сделали заявление об Украине

Завершение конфликта на Украине может произойти, когда стороны придут к решению вопроса безопасности, пишет американское издание Responsible Statecraft. | 29.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-29T17:34+0300

2025-10-29T17:34+0300

2025-10-29T17:34+0300

мировая экономика

украина

москва

кирилл дмитриев

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/08/863289925_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_16b5f88d2cb055623e91fc6f126f52bc.jpg

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Завершение конфликта на Украине может произойти, когда стороны придут к решению вопроса безопасности, пишет американское издание Responsible Statecraft."Единственный выход из замкнутого круга эскалации на Украине — компромисс путем переговоров", — говорится в материале.Автор подчеркивает, что для установления мира необходимо учитывать ключевые проблемы безопасности всех сторон, так, чтобы ни одна из них не чувствовала угрозу для себя.В субботу глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с зарубежными странами, Кирилл Дмитриев, в интервью американскому каналу CNN заявил о стремлении Москвы к скорейшему разрешению конфликта. При этом он подчеркнул, что этого возможно достичь, только учитывая интересы России.Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что для достижения устойчивого мира на Украине следует устранить коренные причины кризиса, чтобы избежать его повторения в будущем.

https://1prime.ru/20251029/rossiya-864036065.html

https://1prime.ru/20251028/zelenskiy-864024331.html

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, москва, кирилл дмитриев, владимир путин