"Единственный выход". В США сделали заявление об Украине - 29.10.2025
"Единственный выход". В США сделали заявление об Украине
"Единственный выход". В США сделали заявление об Украине - 29.10.2025, ПРАЙМ
"Единственный выход". В США сделали заявление об Украине
Завершение конфликта на Украине может произойти, когда стороны придут к решению вопроса безопасности, пишет американское издание Responsible Statecraft. | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T17:34+0300
2025-10-29T17:34+0300
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Завершение конфликта на Украине может произойти, когда стороны придут к решению вопроса безопасности, пишет американское издание Responsible Statecraft."Единственный выход из замкнутого круга эскалации на Украине — компромисс путем переговоров", — говорится в материале.Автор подчеркивает, что для установления мира необходимо учитывать ключевые проблемы безопасности всех сторон, так, чтобы ни одна из них не чувствовала угрозу для себя.В субботу глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с зарубежными странами, Кирилл Дмитриев, в интервью американскому каналу CNN заявил о стремлении Москвы к скорейшему разрешению конфликта. При этом он подчеркнул, что этого возможно достичь, только учитывая интересы России.Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что для достижения устойчивого мира на Украине следует устранить коренные причины кризиса, чтобы избежать его повторения в будущем.
17:34 29.10.2025
 
"Единственный выход". В США сделали заявление об Украине

RS: мир на Украине может быть достигнут только в случае компромисса

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Флаги США и ЕС. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Завершение конфликта на Украине может произойти, когда стороны придут к решению вопроса безопасности, пишет американское издание Responsible Statecraft.
"Единственный выход из замкнутого круга эскалации на Украине — компромисс путем переговоров", — говорится в материале.
Автор подчеркивает, что для установления мира необходимо учитывать ключевые проблемы безопасности всех сторон, так, чтобы ни одна из них не чувствовала угрозу для себя.
В субботу глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с зарубежными странами, Кирилл Дмитриев, в интервью американскому каналу CNN заявил о стремлении Москвы к скорейшему разрешению конфликта. При этом он подчеркнул, что этого возможно достичь, только учитывая интересы России.
Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что для достижения устойчивого мира на Украине следует устранить коренные причины кризиса, чтобы избежать его повторения в будущем.
Мировая экономикаУКРАИНАМОСКВАКирилл ДмитриевВладимир Путин
 
 
