Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США обратились с предупреждением к Зеленскому из-за России - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251029/zelenskiy-864041241.html
В США обратились с предупреждением к Зеленскому из-за России
В США обратились с предупреждением к Зеленскому из-за России - 29.10.2025, ПРАЙМ
В США обратились с предупреждением к Зеленскому из-за России
Владимиру Зеленскому следует проявлять осторожность, так как он стал препятствием для России в процессе разрешения украинского конфликта, заявил отставной... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T17:09+0300
2025-10-29T17:10+0300
общество
мировая экономика
украина
киев
сша
дуглас макгрегор
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому следует проявлять осторожность, так как он стал препятствием для России в процессе разрешения украинского конфликта, заявил отставной полковник армии США и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.&quot;Могу предположить, что ему следует быть очень осторожным, поскольку я не уверен, что он проживет еще долго. Мне кажется, что для россиян он постоянная помеха&quot;, — рассказал он.По мнению аналитика, продолжение боевых действий на Украине будет до тех пор, пока Зеленский остается у власти и его слушаются военные.Президентские выборы на Украине, первоначально запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией. Зеленский указывал на неподходящее время для проведения голосования. При этом его президентский срок истек 20 мая прошлого года, но официальный Киев утверждает, что лидер остается законным до избрания нового президента.Владимир Путин заявлял о нелегитимности власти на Украине из-за Зеленского. Российский лидер подчеркивал, что любые переговоры могут вестись уполномоченными лицами из Киева, однако подписывать соглашения должна только легитимная власть.
https://1prime.ru/20251029/udar-864040215.html
https://1prime.ru/20251029/rossiya-864036065.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, киев, сша, дуглас макгрегор, владимир зеленский, владимир путин
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, США, Дуглас Макгрегор, Владимир Зеленский, Владимир Путин
17:09 29.10.2025 (обновлено: 17:10 29.10.2025)
 
В США обратились с предупреждением к Зеленскому из-за России

Макгрегор: Зеленский должен быть осторожным, поскольку он стал помехой для РФ

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому следует проявлять осторожность, так как он стал препятствием для России в процессе разрешения украинского конфликта, заявил отставной полковник армии США и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom.

"Могу предположить, что ему следует быть очень осторожным, поскольку я не уверен, что он проживет еще долго. Мне кажется, что для россиян он постоянная помеха", — рассказал он.

Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
"Грозит подорвать". СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла США
16:27
По мнению аналитика, продолжение боевых действий на Украине будет до тех пор, пока Зеленский остается у власти и его слушаются военные.
Президентские выборы на Украине, первоначально запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией. Зеленский указывал на неподходящее время для проведения голосования. При этом его президентский срок истек 20 мая прошлого года, но официальный Киев утверждает, что лидер остается законным до избрания нового президента.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности власти на Украине из-за Зеленского. Российский лидер подчеркивал, что любые переговоры могут вестись уполномоченными лицами из Киева, однако подписывать соглашения должна только легитимная власть.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
"Никакого соглашения". В США сделали новое заявление о российских землях
11:54
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАКиевСШАДуглас МакгрегорВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала