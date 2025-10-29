https://1prime.ru/20251029/zelenskiy-864041241.html

В США обратились с предупреждением к Зеленскому из-за России

2025-10-29T17:09+0300

2025-10-29T17:09+0300

2025-10-29T17:10+0300

общество

мировая экономика

украина

киев

сша

дуглас макгрегор

владимир зеленский

владимир путин

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому следует проявлять осторожность, так как он стал препятствием для России в процессе разрешения украинского конфликта, заявил отставной полковник армии США и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom."Могу предположить, что ему следует быть очень осторожным, поскольку я не уверен, что он проживет еще долго. Мне кажется, что для россиян он постоянная помеха", — рассказал он.По мнению аналитика, продолжение боевых действий на Украине будет до тех пор, пока Зеленский остается у власти и его слушаются военные.Президентские выборы на Украине, первоначально запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией. Зеленский указывал на неподходящее время для проведения голосования. При этом его президентский срок истек 20 мая прошлого года, но официальный Киев утверждает, что лидер остается законным до избрания нового президента.Владимир Путин заявлял о нелегитимности власти на Украине из-за Зеленского. Российский лидер подчеркивал, что любые переговоры могут вестись уполномоченными лицами из Киева, однако подписывать соглашения должна только легитимная власть.

украина

киев

сша

2025

