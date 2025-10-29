https://1prime.ru/20251029/zelenskiy-864045254.html

"Выхода нет". Депутат Рады выступил с обвинениями в адрес Зеленского

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в попытках сохранить свою власть ценой значительных потерь на фоне окружения украинских сил под Красноармейском. "Это — осмысленное и прямое преступление Зеленского. Тысячи жизней теряются не ради победы, а ради политических амбиций и удержания власти. Режим бросает солдат в окружение, зная, что выхода нет", — написал он в Telegram-канале.По мнению Дмитрука, именно Зеленский и его администрация несут ответственность за многочисленные потери среди украинских военных. "Ответственность за эти смерти лежит не на бойцах, а на тех, кто отправляет их умирать без цели, без смысла, без совести", — добавил Дмитрук.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подразделения Вооруженных Сил Украины оказались заблокированными в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины должно принять решение о том, что делать с гражданами, оказавшимися в окружении. Согласно последним сведениям Министерства обороны, в ходе боев за Красноармейск в течение суток было уничтожено более 80 украинских солдат, а также две бронемашины, один пикап и артиллерийская установка.

