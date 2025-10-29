Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Выхода нет". Депутат Рады выступил с обвинениями в адрес Зеленского - 29.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251029/zelenskiy-864045254.html
"Выхода нет". Депутат Рады выступил с обвинениями в адрес Зеленского
"Выхода нет". Депутат Рады выступил с обвинениями в адрес Зеленского - 29.10.2025, ПРАЙМ
"Выхода нет". Депутат Рады выступил с обвинениями в адрес Зеленского
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в попытках сохранить свою власть ценой значительных потерь на фоне... | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T18:04+0300
2025-10-29T18:04+0300
украина
красноармейск
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в попытках сохранить свою власть ценой значительных потерь на фоне окружения украинских сил под Красноармейском. "Это — осмысленное и прямое преступление Зеленского. Тысячи жизней теряются не ради победы, а ради политических амбиций и удержания власти. Режим бросает солдат в окружение, зная, что выхода нет", — написал он в Telegram-канале.По мнению Дмитрука, именно Зеленский и его администрация несут ответственность за многочисленные потери среди украинских военных. "Ответственность за эти смерти лежит не на бойцах, а на тех, кто отправляет их умирать без цели, без смысла, без совести", — добавил Дмитрук.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подразделения Вооруженных Сил Украины оказались заблокированными в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины должно принять решение о том, что делать с гражданами, оказавшимися в окружении. Согласно последним сведениям Министерства обороны, в ходе боев за Красноармейск в течение суток было уничтожено более 80 украинских солдат, а также две бронемашины, один пикап и артиллерийская установка.
https://1prime.ru/20251029/zelenskiy-864041241.html
https://1prime.ru/20251029/zayavlenie-864043777.html
украина
красноармейск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_324d5db6790221a49a9817bcfe38272f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, красноармейск, владимир зеленский, владимир путин
УКРАИНА, Красноармейск, Владимир Зеленский, Владимир Путин
18:04 29.10.2025
 
"Выхода нет". Депутат Рады выступил с обвинениями в адрес Зеленского

Дмитрук: Зеленский намерен удержать свою власть ценой больших жертв

© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter SaltВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Kuhlmann/Peter Salt
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в попытках сохранить свою власть ценой значительных потерь на фоне окружения украинских сил под Красноармейском.
"Это — осмысленное и прямое преступление Зеленского. Тысячи жизней теряются не ради победы, а ради политических амбиций и удержания власти. Режим бросает солдат в окружение, зная, что выхода нет", — написал он в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
В США обратились с предупреждением к Зеленскому из-за России
17:09
По мнению Дмитрука, именно Зеленский и его администрация несут ответственность за многочисленные потери среди украинских военных.
"Ответственность за эти смерти лежит не на бойцах, а на тех, кто отправляет их умирать без цели, без смысла, без совести", — добавил Дмитрук.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подразделения Вооруженных Сил Украины оказались заблокированными в Купянске и Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины должно принять решение о том, что делать с гражданами, оказавшимися в окружении. Согласно последним сведениям Министерства обороны, в ходе боев за Красноармейск в течение суток было уничтожено более 80 украинских солдат, а также две бронемашины, один пикап и артиллерийская установка.
Флаги США и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
"Единственный выход". В США сделали заявление об Украине
17:34
 
УКРАИНАКрасноармейскВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала