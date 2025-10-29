https://1prime.ru/20251029/zoloto-863850067.html

"Глобальная торговля унижением": золото стало последней надеждой рынков

МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Рост цен на золото в 2025 году трудно объяснить привычными рыночными механизмами. На ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне именно этот вопрос стал центральным: "Почему золото так сильно растет?" Парадокс в том, что привычная корреляция между ценами на золото и реальной доходностью казначейских облигаций США, действовавшая десятилетиями, перестала работать. На рынке заговорили о центробанках развивающихся стран, которые диверсифицируют резервы на фоне страха перед санкциями и потерей доверия к доллару. Но если такой "новый покупатель" действительно появился, его эффект давно исчерпался и не объясняет нынешний взлёт котировок.Ралли золота 2025 года имеет иные корни. Его первый скачок в апреле совпал с хаотичным введением взаимных тарифов, вызвавшим всплеск спроса на безопасные активы. Второй, более устойчивый рост начался после выступления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, когда ФРС фактически сигнализировала о возобновлении цикла смягчения. В обоих случаях золото стало отражением утраты доверия к глобальной финансовой стабильности и опасений по поводу обесценивания валют. При этом нынешнее ралли необычно тем, что происходит на фоне стабильного доллара и высоких доходностей облигаций, что указывает не на бегство из американской валюты, а на общее бегство из всех валют G10 — своеобразную "глобальную торговлю унижением". Сокращение числа стран-убежищ, рост долговых рисков и осознание ограниченности "тихих гаваней" усиливают привлекательность золота как единственного универсального защитного актива.Однако рекордная цена в $4200 за унцию не привела к буму геологоразведки. При нынешней стоимости капитала и высокой ключевой ставке долгосрочные инвестиции в новые месторождения остаются слишком дорогими и рискованными: будущие доходы обесцениваются при дисконтировании, а инфляция и рост затрат на оборудование, энергию и рабочую силу подрывают рентабельность. Даже при таких ценах отрасль не спешит вкладываться в разведку, так как реальные операционные расходы — от инфраструктуры до соблюдения ESG-стандартов — растут быстрее, чем стоимость золота. Экологические и социальные требования, политические риски и бюрократические проволочки часто делают greenfield-проекты непредсказуемыми по срокам и затратам, а инвесторы сегодня избегают неопределённости.На этом фоне логично, что крупные игроки предпочитают покупать готовые активы, а не рисковать с нуля. Волна слияний и поглощений в золотодобывающей отрасли стала прямым следствием новой модели управления риском. Гораздо проще и надёжнее приобрести рудник или проект с уже подтверждёнными запасами, инфраструктурой и разрешениями, чем проходить через многолетний и затратный цикл разведки. В 2024 году, по данным S&P Global, сделки в секторе золота достигли рекордных объёмов, превысив $26 млрд, и эта тенденция, по-видимому, сохранится. Компании делают ставку на синергию, экономию масштаба и диверсификацию юридических рисков — всё то, что позволяет быстрее реагировать на колебания рынка.Вместо новых проектов отрасль направляет свободный денежный поток на дивиденды и обратный выкуп акций. Это отражает не пессимизм, а дисциплину: при высокой стоимости капитала и неопределённых макроусловиях гарантированная отдача акционерам выглядит надёжнее, чем рискованные вложения с горизонтом 10–15 лет.Сочетание высокой цены, стагнации в разведке и волны консолидации говорит о том, что в отрасли действительно происходит структурный сдвиг. Золотодобытчики переходят от модели экстенсивного роста — за счёт открытия новых месторождений — к модели оптимизации существующих активов и стратегических сделок. Это не конец разведке, но она становится более избирательной, технологичной и адресной. Сегодня приоритет — стабильность, эффективность и защита акционерной стоимости, а не гонка за новыми границами. И пока ставки остаются высокими, а риски растут, золото будет расти не из-за добычи, а из-за утраченного доверия к финансовой системе, в которой оно вновь становится последней надеждой.Автор - Ярослав Кабаков, преподаватель Высшей школы бизнеса ВШЭ, директор по стратегии ИК "Финам"

Ярослав Кабаков

