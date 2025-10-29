Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дешевеет в среду утром - 29.10.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет в среду утром
Золото дешевеет в среду утром - 29.10.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет в среду утром
Стоимость золота снижается в среду утром на сохранении ограниченного спроса на надежные активы, следует из данных торгов и комментария аналитика.
2025-10-29T08:56+0300
2025-10-29T08:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду утром на сохранении ограниченного спроса на надежные активы, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 6,34 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,16% - до 3 976,76 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает при этом на 0,42% - до 47,525 доллара за унцию. "Прогресс в торговых переговорах между США и Китаем продолжает сдерживать спрос на активы-убежища, в том числе золото, который продолжает спадать по мере ослабления напряженности", - цитирует агентство Рейтер аналитиков ANZ. Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг в Южной Корее рассчитывает решить многие проблемы. По словам президента, у него оптимистичный настрой относительно предстоящей встречи. Как заявил Трамп, отношения с Китаем "очень хороши", и встреча будет иметь важное значение для мира.
08:56 29.10.2025
 
Золото дешевеет в среду утром

© РИА Новости . Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду утром на сохранении ограниченного спроса на надежные активы, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 8.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 6,34 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,16% - до 3 976,76 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает при этом на 0,42% - до 47,525 доллара за унцию.
"Прогресс в торговых переговорах между США и Китаем продолжает сдерживать спрос на активы-убежища, в том числе золото, который продолжает спадать по мере ослабления напряженности", - цитирует агентство Рейтер аналитиков ANZ.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг в Южной Корее рассчитывает решить многие проблемы. По словам президента, у него оптимистичный настрой относительно предстоящей встречи. Как заявил Трамп, отношения с Китаем "очень хороши", и встреча будет иметь важное значение для мира.
Доллар дешевеет к иене
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
