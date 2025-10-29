https://1prime.ru/20251029/zoloto-864033069.html
Золото дешевеет в среду утром
Золото дешевеет в среду утром - 29.10.2025
Золото дешевеет в среду утром
Стоимость золота снижается в среду утром на сохранении ограниченного спроса на надежные активы, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 29.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-29T08:56+0300
2025-10-29T08:56+0300
2025-10-29T08:56+0300
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду утром на сохранении ограниченного спроса на надежные активы, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 6,34 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,16% - до 3 976,76 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает при этом на 0,42% - до 47,525 доллара за унцию. "Прогресс в торговых переговорах между США и Китаем продолжает сдерживать спрос на активы-убежища, в том числе золото, который продолжает спадать по мере ослабления напряженности", - цитирует агентство Рейтер аналитиков ANZ. Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг в Южной Корее рассчитывает решить многие проблемы. По словам президента, у него оптимистичный настрой относительно предстоящей встречи. Как заявил Трамп, отношения с Китаем "очень хороши", и встреча будет иметь важное значение для мира.
Золото дешевеет в среду утром
Золото дешевеет на ограниченном спросе на активы-убежища