https://1prime.ru/20251030/aeroflot-864058918.html

"Аэрофлот" планирует выполнять до 10 рейсов в неделю между Москвой и Мале

"Аэрофлот" планирует выполнять до 10 рейсов в неделю между Москвой и Мале - 30.10.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" планирует выполнять до 10 рейсов в неделю между Москвой и Мале

"Аэрофлот" в своем зимнем расписании между Москвой и столицей Мальдив - городом Мале будет выполнять до 10 рейсов в неделю, а в период новогодних праздников -... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T09:57+0300

2025-10-30T09:57+0300

2025-10-30T09:57+0300

бизнес

туризм

россия

москва

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_1de335c08e58f821491d20a5fd3fc694.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Аэрофлот" в своем зимнем расписании между Москвой и столицей Мальдив - городом Мале будет выполнять до 10 рейсов в неделю, а в период новогодних праздников - до 12, сообщила крупнейшая российская авиакомпания. "В действующем зимнем расписании между Москвой и Мале "Аэрофлот" будет выполнять до 10 рейсов в неделю, а в период новогодних праздников - до 12", - говорится в сообщении. Зимнее расписание для отечественных авиакомпаний в этом сезоне действует с 26 октября 2025 года по 28 марта 2026 года. Как сообщил "Аэрофлот", с момента начала полетов в столицу Мальдив в 2010 году авиакомпания перевезла свыше 1,8 миллиона пассажиров. "За 9 месяцев этого года пассажиропоток составил более 208 тысяч человек, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - отметила компания.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, москва, аэрофлот