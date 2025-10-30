"Аэрофлот" планирует выполнять до 10 рейсов в неделю между Москвой и Мале

https://1prime.ru/20251030/aeroflot-864058918.html
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. "Аэрофлот" в своем зимнем расписании между Москвой и столицей Мальдив - городом Мале будет выполнять до 10 рейсов в неделю, а в период новогодних праздников - до 12, сообщила крупнейшая российская авиакомпания. "В действующем зимнем расписании между Москвой и Мале "Аэрофлот" будет выполнять до 10 рейсов в неделю, а в период новогодних праздников - до 12", - говорится в сообщении. Зимнее расписание для отечественных авиакомпаний в этом сезоне действует с 26 октября 2025 года по 28 марта 2026 года. Как сообщил "Аэрофлот", с момента начала полетов в столицу Мальдив в 2010 году авиакомпания перевезла свыше 1,8 миллиона пассажиров. "За 9 месяцев этого года пассажиропоток составил более 208 тысяч человек, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2024 года", - отметила компания.
