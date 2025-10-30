Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Умер звезда фильма "Приключения Али-Бабы" Якуб Ахмедов - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251030/akhmedov-864079010.html
Умер звезда фильма "Приключения Али-Бабы" Якуб Ахмедов
Умер звезда фильма "Приключения Али-Бабы" Якуб Ахмедов - 30.10.2025, ПРАЙМ
Умер звезда фильма "Приключения Али-Бабы" Якуб Ахмедов
Народный артист СССР и Узбекистана, актер театра, кино и дубляжа Якуб Ахмедов умер в возрасте 87 лет, сообщается в Telegram-канале Узбекского национального... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T20:15+0300
2025-10-30T20:15+0300
узбекистан
ташкент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864078634_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_de67b3845bb6b352b2db6f9839b38a6c.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Народный артист СССР и Узбекистана, актер театра, кино и дубляжа Якуб Ахмедов умер в возрасте 87 лет, сообщается в Telegram-канале Узбекского национального академического драматического театра."Коллектив Узбекского национального академического драматического театра выражает соболезнования родным и близким покойного", — говорится в заявлении.Якуб Ахмедов родился 3 января 1938 года в Намангане. В 1959 году завершил обучение в Ташкентском театрально-художественном институте имени Островского (Государственный институт искусств и культуры Узбекистана). С 1958 года он начал свою карьеру в Узбекском академическом театре драмы имени Хамзы в Ташкенте, который с 2001 года стал называться Узбекским национальным академическим драматическим театром. Более двух десятилетий, вплоть до 2013 года, он занимал должность директора этого театра. В 2015 году основал новую театр-студию под названием "Школа актерского мастерства" в Узбекском национальном академическом драматическом театре.Ахмедов исполнил более 50 запоминающихся ролей и озвучил на узбекском языке более 400 фильмов. В списке его работ значатся такие фильмы, как "Битва трех королей", "Минувшие дни", "Далекие близкие годы", "Убийца поневоле", "Огненные дороги", "Седьмой джинн", "Гибель Черного консула".Наибольшую популярность он приобрел благодаря роли Касыма, старшего брата главного героя в советско-индийской киносказке 1979 года "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников".За свой значительный вклад в развитие культуры и искусства Ахмедов был удостоен почетных званий народного артиста Узбекской ССР и народного артиста СССР, а также стал лауреатом Государственной премии СССР в 1977 году.
узбекистан
ташкент
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864078634_249:0:1689:1080_1920x0_80_0_0_bccfaddf82af298502559b4af7c2979f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
узбекистан, ташкент
УЗБЕКИСТАН, Ташкент
20:15 30.10.2025
 
Умер звезда фильма "Приключения Али-Бабы" Якуб Ахмедов

Актер из фильма "Приключения Али-Бабы" Якуб Ахмедов умер на 88-м году жизни

© Фото : Узбекский национальный академический драматический театр/TelegramНародный артист СССР и Узбекистана, актер театра, кино и дубляжа Якуб Ахмедов
Народный артист СССР и Узбекистана, актер театра, кино и дубляжа Якуб Ахмедов - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Народный артист СССР и Узбекистана, актер театра, кино и дубляжа Якуб Ахмедов. Архивное фото
© Фото : Узбекский национальный академический драматический театр/Telegram
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Народный артист СССР и Узбекистана, актер театра, кино и дубляжа Якуб Ахмедов умер в возрасте 87 лет, сообщается в Telegram-канале Узбекского национального академического драматического театра.
"Коллектив Узбекского национального академического драматического театра выражает соболезнования родным и близким покойного", — говорится в заявлении.
Якуб Ахмедов родился 3 января 1938 года в Намангане. В 1959 году завершил обучение в Ташкентском театрально-художественном институте имени Островского (Государственный институт искусств и культуры Узбекистана). С 1958 года он начал свою карьеру в Узбекском академическом театре драмы имени Хамзы в Ташкенте, который с 2001 года стал называться Узбекским национальным академическим драматическим театром. Более двух десятилетий, вплоть до 2013 года, он занимал должность директора этого театра. В 2015 году основал новую театр-студию под названием "Школа актерского мастерства" в Узбекском национальном академическом драматическом театре.
Ахмедов исполнил более 50 запоминающихся ролей и озвучил на узбекском языке более 400 фильмов. В списке его работ значатся такие фильмы, как "Битва трех королей", "Минувшие дни", "Далекие близкие годы", "Убийца поневоле", "Огненные дороги", "Седьмой джинн", "Гибель Черного консула".
Наибольшую популярность он приобрел благодаря роли Касыма, старшего брата главного героя в советско-индийской киносказке 1979 года "Приключения Али-Бабы и сорока разбойников".
За свой значительный вклад в развитие культуры и искусства Ахмедов был удостоен почетных званий народного артиста Узбекской ССР и народного артиста СССР, а также стал лауреатом Государственной премии СССР в 1977 году.
 
УЗБЕКИСТАНТашкент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала